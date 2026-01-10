ЦСКА се похвали с трансфера на Димитър Евтимов

Ръководството на ЦСКА обяви трансфера на вратаря Димитър Евтимов. Той се завръща при "червените", след като записа силни мачове с екипа на Ботев (Враца).

Нов трансфер: ЦСКА привлече вратар

"ЦСКА си осигури подписа на вратаря Димитър Евтимов. Стражът премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с "армейците" за срок от година и половина.



Евтимов пристига от състава на Ботев Враца, след като през настоящия сезон записа 19 мача във всички турнири и запази вратата си суха в 9 от тях.



Роден през 1993 година в Шумен, вратарят има добре позната история с "червените".



През 2020 година той за първи път облече екипа на ЦСКА, с който до момента има 31 официални двубоя. В последствие Евтимов прекара периоди под наем в кипърския Кармиотиса и Ботев Враца, а през миналото лято премина с постоянен трансфер в клуба от Враца.



Най-големият български клуб го приветства с добре дошъл и му пожелава много успехи с червената фланелка", написаха от клуба.