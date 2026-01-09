Популярни
Синът на Александър Тунчев заминава с ЦСКА за Турция

  • 9 яну 2026 | 12:53
  • 1054
  • 1

Синът на Александър Тунчев - Алекс, ще замине с представителния отбор на ЦСКА за подготвителния лагер в Турция. Това разкри старши треньорът на "армейците" Христо Янев, който говори за работата с младите футболисти.

17-годишният Алекс Тунчев е част от дублиращия тим на "червените", за който има 10 мача във Втора лига през този сезон.

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

"Винаги ще има място за млади български футболисти в ЦСКА. ЦСКА винаги е залагал на такива футболисти. В момента работим с Теодор, Петко… имаме Дани Николов. На лагера ще вземем Алекс Тунчев, който е на 17 години. Виждаме в него много хубави качества. Имах възможността да гледам почти всички домакински мачове на дублиращия отбор. Наблюдаваме ги отблизо, отделяме им специално внимание. С отбора постоянно тренират момчета от втория състав. Ние работим ежедневно с тях, но работата с младите е процес и изисква търпение", сподели Янев пред SportCast.

