Синът на Александър Тунчев заминава с ЦСКА за Турция

Синът на Александър Тунчев - Алекс, ще замине с представителния отбор на ЦСКА за подготвителния лагер в Турция. Това разкри старши треньорът на "армейците" Христо Янев, който говори за работата с младите футболисти.

17-годишният Алекс Тунчев е част от дублиращия тим на "червените", за който има 10 мача във Втора лига през този сезон.

"Винаги ще има място за млади български футболисти в ЦСКА. ЦСКА винаги е залагал на такива футболисти. В момента работим с Теодор, Петко… имаме Дани Николов. На лагера ще вземем Алекс Тунчев, който е на 17 години. Виждаме в него много хубави качества. Имах възможността да гледам почти всички домакински мачове на дублиращия отбор. Наблюдаваме ги отблизо, отделяме им специално внимание. С отбора постоянно тренират момчета от втория състав. Ние работим ежедневно с тях, но работата с младите е процес и изисква търпение", сподели Янев пред SportCast.