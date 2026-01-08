Исак Соле: За мен е чест да бъда част от такъв амбициозен проект

Най-новото попълнение на ЦСКА Исак Соле използва социалните мрежи, за да изрази радостта си от трансфера в Борисовата градина. Той благодари на вече бившия си клуб Славия за подкрепата след тежката му контузия.

Преди него "армейците" привлякоха още Алехандро Пиедраита, Макс Ебонг, Лео Перейра и Андрей Йорданов.

Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

"Много съм горд да се присъединя към ЦСКА, исторически клуб със силна идентичност и страстни фенове. За мен е чест да нося тези цветове и да бъда част от такъв амбициозен проект.

Бих искал също да благодаря на Славия, че ми позволи да си възвърна игровото време, увереността и най-вече радостта от играта след сериозната ми контузия. Тяхната подкрепа беше от съществено значение за моето завръщане.

Ще се видим скоро!", написа Соле в "Инстаграм".