Ел Шаарауи е пред раздяла с Рома

Нападателят на Рома Стефан Ел Шаарауи е пред раздяла с клуба, съобщиха италианските медии.

Роденият през 1992 г. играч се очертава като един от ненужните в схемата на треньора Джан Пиеро Гасперини и клубът ще опита да се раздели с играча още тази зима за да отвори място за нови попълнения.

От ръководството скоро ще започнат преговори за прекратяване на договора на Ел Шаарауи, който изтича през юни, пише "Кориере дело спорт".

Нападателят има все по-ограничено игрово време и досега е изиграл само 591 минути в 18 мача във всички турнири този сезон.

Снимки: Gettyimages