Гасперини стана третият треньор с 1000 точки в Серия "А"

  • 7 яну 2026 | 04:47
  • 286
  • 0

Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини се превърна в едва третия треньор, достигнал границата от 1000 спечелени точки в Серия "А". Историческото постижение бе записано след победата на „вълците“ с 2:0 над Лече в мач от 19-ия кръг на италианското първенство.

Според статистиката на Opta Sport, в ерата на трите точки за победа (въведена от сезон 1994/1995), само двама други специалисти са успявали да преминат този праг преди Гасперини. Това са настоящият треньор на Ювентус Лучано Спалети и наставникът на Милан Масимилиано Алегри.

Рома се поправи срещу Лече и остава близо до върха
Рома се поправи срещу Лече и остава близо до върха

Джан Пиеро Гасперини пое Рома през лятото на 2025 г. Под негово ръководство отборът заема 5-о място във временното класиране с актив от 36 точки след 19 изиграни срещи.

Снимки: Gettyimages

