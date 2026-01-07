Гасперини стана третият треньор с 1000 точки в Серия "А"

Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини се превърна в едва третия треньор, достигнал границата от 1000 спечелени точки в Серия "А". Историческото постижение бе записано след победата на „вълците“ с 2:0 над Лече в мач от 19-ия кръг на италианското първенство.
Според статистиката на Opta Sport, в ерата на трите точки за победа (въведена от сезон 1994/1995), само двама други специалисти са успявали да преминат този праг преди Гасперини. Това са настоящият треньор на Ювентус Лучано Спалети и наставникът на Милан Масимилиано Алегри.
Рома се поправи срещу Лече и остава близо до върха
Джан Пиеро Гасперини пое Рома през лятото на 2025 г. Под негово ръководство отборът заема 5-о място във временното класиране с актив от 36 точки след 19 изиграни срещи.
Снимки: Gettyimages