Гасперини стана третият треньор с 1000 точки в Серия "А"

Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини се превърна в едва третия треньор, достигнал границата от 1000 спечелени точки в Серия "А". Историческото постижение бе записано след победата на „вълците“ с 2:0 над Лече в мач от 19-ия кръг на италианското първенство.

1000 - Gian Piero #Gasperini è solo il terzo allenatore nell'era dei tre punti a vittoria a conquistare 1000 punti in #SerieA, dopo Massimiliano Allegri (1050) e Luciano Spalletti (1014). 1K. pic.twitter.com/atXYpwqtd4 — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 6, 2026

Според статистиката на Opta Sport, в ерата на трите точки за победа (въведена от сезон 1994/1995), само двама други специалисти са успявали да преминат този праг преди Гасперини. Това са настоящият треньор на Ювентус Лучано Спалети и наставникът на Милан Масимилиано Алегри.

Рома се поправи срещу Лече и остава близо до върха

Джан Пиеро Гасперини пое Рома през лятото на 2025 г. Под негово ръководство отборът заема 5-о място във временното класиране с актив от 36 точки след 19 изиграни срещи.

