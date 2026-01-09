Популярни
  Sportal.bg
  Рома
Гасперини настоява за португалски нападател

  9 яну 2026 | 04:18
  • 402
  • 0
Рома не се отказва от привличането на Фабио Силва, португалския нападател, който премина в Борусия (Дортмунд) в началото на сезона за 22,5 милиона евро.

Според журналиста Руди Галети, името на централния нападател е било изрично споменато по време на среща, проведена тази сряда, на която треньорът Гасперини отново е изяснил своите изисквания за този трансферен прозорец.

Португалският играч, който не е често използван в клуба от Бундеслигата — 355 минути, разпределени в 16 мача и един отбелязан гол — също така е бил свързван и със Севиля.

На този етап обаче от Борусия са категорични, че не смятат да се разделят с този играч, така че преговорите се очертава да бъдат трудни, ако не и невъзможни.

