Распадори каза "да" на Рома

Рома предприема решителни действия на трансферния пазар и е близо до това да финализира привличането на Джакомо Распадори, чиято роля в Атлетико Мадрид става все по-периферна след летния му трансфер.

Нападателят, който спечели втората си шампионска титла с Наполи, изпитва трудности да си извоюва място в състава на Диего Симеоне и сега вижда в италианската столица нова възможност за съживяване на кариерата си. Ако в следващите часове не възникнат непредвидени пречки, операцията може да се счита за практически завършена.

Формулата на сделката е наем с право на откупуване. Рома ще плати веднага 2 млн. евро в касата на „лос колчонерос“, като опцията за закупуване е фиксирана на 19 млн евро. Тази опция може да се превърне в задължителна при изпълнението на определени условия.

Съгласието на самия футболист вече е получено, което ускорява процеса и прави напълно реална възможността той скоро да бъде на разположение на треньора на "джалоросите" Джан Пиеро Гасперини.

Снимки: Imago