Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Распадори каза "да" на Рома

Распадори каза "да" на Рома

  • 2 яну 2026 | 07:38
  • 1317
  • 0
Распадори каза "да" на Рома

Рома предприема решителни действия на трансферния пазар и е близо до това да финализира привличането на Джакомо Распадори, чиято роля в Атлетико Мадрид става все по-периферна след летния му трансфер.

Нападателят, който спечели втората си шампионска титла с Наполи, изпитва трудности да си извоюва място в състава на Диего Симеоне и сега вижда в италианската столица нова възможност за съживяване на кариерата си. Ако в следващите часове не възникнат непредвидени пречки, операцията може да се счита за практически завършена.

Формулата на сделката е наем с право на откупуване. Рома ще плати веднага 2 млн. евро в касата на „лос колчонерос“, като опцията за закупуване е фиксирана на 19 млн евро. Тази опция може да се превърне в задължителна при изпълнението на определени условия.

Съгласието на самия футболист вече е получено, което ускорява процеса и прави напълно реална възможността той скоро да бъде на разположение на треньора на "джалоросите" Джан Пиеро Гасперини.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Сантос си връща Габигол

Сантос си връща Габигол

  • 2 яну 2026 | 07:15
  • 1356
  • 0
Бентеке ще продължи кариерата си в ОАЕ

Бентеке ще продължи кариерата си в ОАЕ

  • 2 яну 2026 | 06:03
  • 2831
  • 0
Мората: Разбрах, че не трябва да доказвам нищо на никого

Мората: Разбрах, че не трябва да доказвам нищо на никого

  • 2 яну 2026 | 05:40
  • 2008
  • 0
Довбик може да се озове в Турция

Довбик може да се озове в Турция

  • 2 яну 2026 | 04:51
  • 1326
  • 0
Бенфика предлага нов договор на капитана си

Бенфика предлага нов договор на капитана си

  • 2 яну 2026 | 04:26
  • 1300
  • 0
Спортинг е близо до още един трансфер в свой стил

Спортинг е близо до още един трансфер в свой стил

  • 2 яну 2026 | 03:57
  • 1422
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Годината на Ботев (Пд) – турбуленция и надежда с Херо

Годината на Ботев (Пд) – турбуленция и надежда с Херо

  • 2 яну 2026 | 08:00
  • 970
  • 2
Годината на Локо (Пд) – приливи и отливи

Годината на Локо (Пд) – приливи и отливи

  • 2 яну 2026 | 08:00
  • 1921
  • 1
Ман Сити направи грешна стъпка срещу Съндърланд и не успя да се доближи до Арсенал

Ман Сити направи грешна стъпка срещу Съндърланд и не успя да се доближи до Арсенал

  • 1 яну 2026 | 23:56
  • 21566
  • 58
Безличен Ливърпул не успя да пробие защитата на Лийдс

Безличен Ливърпул не успя да пробие защитата на Лийдс

  • 1 яну 2026 | 21:25
  • 28963
  • 59
Мареска е преговарял с Ман Сити, не иска компенсация от Челси

Мареска е преговарял с Ман Сити, не иска компенсация от Челси

  • 2 яну 2026 | 00:28
  • 16252
  • 5
Капитанът на Левски пред трансфер в Турция

Капитанът на Левски пред трансфер в Турция

  • 1 яну 2026 | 16:10
  • 34121
  • 107