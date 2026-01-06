Популярни
Рома ще удължи договорите на двама от лидерите си и ще финализира очаквана раздяла

  6 яну 2026 | 14:50
Рома ще преподпише с двама от ключовите си играчи - капитана Браян Кристанте и Джанлука Манчини, съобщават италианските медии. Договорите на полузащитника и централния бранител щяха да изтекат през 2027 година, но те ще бъдат подновени с три сезона до 2030-а.

Вече всичко по новите споразумения е уредено, като остава само официалното им потвърждение. Годишната заплата и на двамата опитни футболисти ще бъде около 3,5 млн. евро. 30-годишният Кристанте кара своя осми сезон на “Олимпико”, като има най-много мачове за Рома сред всички футболисти в състава на Джан Пиеро Гасперини - 340, в които има 20 гола и 22 асистенции. 29-годишният Манчини пък се присъедини към “джалоросите” през 2019-а, като досега е натрупал 298 двубоя с 19 попадения и 12 голови паса. Също така и двамата италиански национали играха под ръководството на Гасперини и в Аталанта, откъдето бяха привлечени в римския клуб.

От друга страна, “вълците” преговарят с халфа Едоардо Бове за прекратяването на неговия договор. Както е известно, на 23-годишния футболист му е забранено да играе в Италия, тъй като разполага с подкожен дефибрилатор вследствие на сърдечния му арест на 1 декември 2024 година в мача на Фиорентина с Интер. Той обаче може да продължи кариерата си в чужбина и именно затова се подготвя раздялата между двете страни.

