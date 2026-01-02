Довбик може да се озове в Турция

Бъдещето на нападателя Артьом Довбик в Рома е поставено под въпрос. Украинският национал може да напусне „вълците“ още през зимния трансферен прозорец, твърди журналистът Николо Скира.

Старши треньорът на "джалоросите" Джан Пиеро Гасперини не вижда Довбик като ключова фигура в своя състав. Именно това значително увеличава вероятността Довбик да си тръгне от клуба.

Към 27-годишния футболист вече има проявен интерес от турски отбор чието име засега не се съобщава. Преговорите са в начален етап и все още не е взето окончателно решение за евентуален трансфер.

През настоящия сезон Артьом Довбик е изиграл 14 мача за Рома във всички турнири, в които е отбелязал два гола и е направил две асистенции.

Снимки: Gettyimages