Рома се поправи срещу Лече и остава близо до върха

Няколко дни след загубата с 0:1 от Аталанта в откриващия си двубой за годината тимът на Рома се реваншира, записвайки успех с 2:0 над Лече, отново на чужд терен. Това беше среща от 19-ия кръг на Серия “А”, с което римляните преполовиха сезона в калчото с 36 точки на сметката си, с което продължават да са близо до върха, макар и с повече двубои.

“Вълците” не оставиха съмнение в превъзходството си на “Виа дел Маре” и взеха своето с голове в двете полувремена. Ирландецът Евън Фъргюсън реализира първия в 14-тата след асистенция на Пауло Дибала, а малко след това още едно попадение на гостите не беше признато.

В 71-вата заменилият го Артьом Довбик удвои, но по-късно в срещата се контузи и напусна игра.

Домакините от Лече завършиха мача със само един точен удар. Те остават близо до изпадащите.