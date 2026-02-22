Бранител преподписа с Естудиантес и идва под наем в ЦСКА

Аржентинският защитник Факундо Родригес подписа нов договор с Естудиантес до 2028 година, след като настоящият му контракт изтичаше в края на 2027-а и пристига в София за договор под наем с ЦСКА, пишат в родината на Лионел Меси. Родригес трябва да уточни последните детайли около договори си с "червените" и да остане в София под наем 18 месеца, като в разбирателството има и опция за откупуването му от аржентинския клуб. То ще стане евентуално на по-висока цена заради новия контракт на централния защитник с досегашния му клуб.

Факундо Родригес премина през 2024 г. в Естудиантес за сума от $1 200 000. През настоящата година той има само 73 минути в игра за тима си при успеха над скромния Итусаинго с 4:0 за Купата на Аржентина. През 2025 г. Родригес има 41 мача за Естудиантес. Напускането му стана възможно заради привличането на Томас Паласиос, което го направи четвърти избор за центъра на защитата след новия играч, както и титулярите Леандро Гонсалес Пирес и Сантяго Нуньес.

Снимки: Imago