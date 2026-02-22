Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Трагедия в Бургас! Почина 16-годишен плувец

  • 22 фев 2026 | 11:26
  • 2539
  • 2
16-годишно момче e починало по време на международен турнир по плуване в Бургас. Инцидентът е станал около 9:00 часа тази сутрин в общинския плувен комплекс "Парк Арена ОЗК", съобщи обществената телевизия.

На детето му е прилошало по време на загрявката в басейна. То е било извадено незабавно от водата и са започнати реанимационни действия, но въпреки усилията, животът му не е бил спасен.

По информажия на Флагман.БГ момчето е издъхнало от мозъчен аневризъм. Над 50 минути опитни реаниматори от Бургас са се борили за живота му, но момчето не е давало никакви признаци на живот, издъхнало е пред очите на пълната зала, в която трети ден се провежда международно състезание по плуване.

