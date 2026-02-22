Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Нови проблеми за Байерн - Дейвис е контузен

Нови проблеми за Байерн - Дейвис е контузен

  • 22 фев 2026 | 09:31
Нови проблеми за Байерн - Дейвис е контузен

Защитникът на Байерн Мюнхен Алфонсо Дейвис получи мускулна травма по време на победата с 3:2 над Айнтрахт Франкфурт в събота на „Алианц Арена“, потвърди германският клуб.

Байерн се отпусна в края и потрепери, но все пак увеличи преднината си преди “Дер Класикер”
Байерн се отпусна в края и потрепери, но все пак увеличи преднината си преди “Дер Класикер”

Дейвис, който наскоро се завърна в игра след дълготрайна контузия в коляното, беше заменен от Хироки Ито в 50-ата минута, след като канадецът се свлече на терена и се наложи да му бъде оказана медицинска помощ.

„Алфонсо Дейвис получи разкъсване на мускулно влакно в дясното бедро по време на победата с 3:2 над Айнтрахт Франкфурт. Това беше потвърдено от медицинския екип на ФК Байерн“, се казва в официално изявление на клуба. „Защитникът ще бъде извън игра за известно време.“

Макар че продължителността на отсъствието на Дейвис все още не е потвърдена, старши треньорът Венсан Компани изрази надежда, че той ще се завърне в рамките на две до четири седмици.

„Не изглежда чак толкова сериозно“, заяви Компани след мача. „Не знам дали ще са две или четири седмици“, каза той пред репортери. „Интуицията ми подсказва, че няма да отнеме толкова дълго.“

Борусия показа характер и се спаси от загуба в Лайпциг, но Байерн ще влезе в дербито с комфортен аванс
Борусия показа характер и се спаси от загуба в Лайпциг, но Байерн ще влезе в дербито с комфортен аванс

Байерн Мюнхен, който е лидер в класирането на Бундеслигата с 60 точки от 23 мача, ще се изправи срещу втория в таблицата Борусия Дортмунд следващата събота.

Снимки: Gettyimages

