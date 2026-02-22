Популярни
Римски амфитеатър в Града на Ромео и Жулиета ще е арена на закриването на Милано - Кортина 2026

  • 22 фев 2026 | 08:42
  • 453
  • 0
Римски амфитеатър в Града на Ромео и Жулиета ще е арена на закриването на Милано - Кортина 2026

След серия от вълнуващи финали, исторически постижения и сензационни изненади Милано и Кортина д’Ампецо ще спуснат завесата на Зимните олимпийски игри 2026 с пищна церемония по закриването.

Канада превъзхожда САЩ преди "битката на вековете"
Канада превъзхожда САЩ преди "битката на вековете"

Събитието ще отдаде почит на всички спортисти от последното издание на турнира и ще постави основите за Зимните олимпийски игри 2030, които ще се проведат във Френските Алпи.

Пет медала ще бъдат раздадени в последния ден на Милано – Кортина 2026
Пет медала ще бъдат раздадени в последния ден на Милано – Кортина 2026

Церемонията по закриването ще се състои в Арена ди Верона – исторически римски амфитеатър в Града на Ромео и Жулиета. Мястото се намира на около два часа път с кола от Милано и на около три часа от Кортина д’Ампецо.

Акценти от ден 15 в Милано-Кортина 2026
Акценти от ден 15 в Милано-Кортина 2026

Италианският балетист Роберто Болле ще бъде водещият изпълнител на церемонията по закриването. Сред другите участници в програмата са: Акиле Лауро (певец, наричан "Гения на Санремо"), Бенедета Поркароли (италианска актриса с няколко сериала по Netflix) и Габри Понте (италиански музикант, известен най-вече като член на Eiffel 65).

С фантастична церемония бяха открити Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина
С фантастична церемония бяха открити Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина

Церемонията по закриването, озаглавена „Красота в действие“, ще отбележи „италианската културна идентичност и иновации“ чрез „пъстра мозайка от музика, изкуство и разказване на истории“, съобщава официалният уебсайт на Олимпийските игри. Според художествения директор на церемонията Алфредо Акатиньо, събитието ще засегне и темата за климатичните промени, които поставят под заплаха бъдещето на Зимните олимпийски игри.

В програмата са включени още парад на участващите спортисти, които ще дефилират заедно в знак на единство. Ще видим и традиционното предаване на олимпийското знаме на домакините на Зимните олимпийски игри 2030 от Франция. Ще бъдат връчени последните медали и ще се случи изгасването на олимпийския огън.

Йоханес Клаебо оглави класациите за най-много спечелени отличия в историята на Зимни игри
Йоханес Клаебо оглави класациите за най-много спечелени отличия в историята на Зимни игри

Следващите Зимни олимпийски игри са насрочени за периода 1–17 февруари 2030 г. и ще се проведат във Френските Алпи, в Югоизточна Франция.

Снимки: Gettyimages

