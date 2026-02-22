Популярни
Шампионът гостува на неудобен съперник

  22 фев 2026 | 08:04
Ливърпул и Нотингам Форест излизат в една от очакваните срещи на 27-ия кръг от Премиър лийг. Двубоят е в днешния 22-ри февруари (неделя) на "Сити Граунд" и ще започне от 16:00 часа българско време.

Убедителен успех на Ливърпул над Брайтън прати мърсисайдци в следващата фаза на ФА Къп
Убедителен успех на Ливърпул над Брайтън прати мърсисайдци в следващата фаза на ФА Къп

Шампионите имат шанс да се изравнят по точки с четвъртия Челси, който има значително по-добра голова разлика спрямо мърсисайдци, но и направиха поредната си издънка вчера вечерта, правейки 1:1 срещу предпоследния Бърнли, с което сериозно компрометираха шансовете си за участие в Шампионската лига през следващия сезон. Това равенство в известен смисъл трябва да притеснява Форест, тъй като отборът от града на Робин Худ е непосредствено над зоната на изпадащите и ще трябва да вземат точки, за да дръпнат над "опасната" зона, от където дебне непосредствено Уест Хам.

Челси отново се издъни като домакин след червен картон на Фофана
Челси отново се издъни като домакин след червен картон на Фофана

Нотингам Форест показва непостоянна форма в последните си пет мача с две победи, две равенства и една загуба. Отборът постигна впечатляваща победа като гост срещу Фенербахче с 0:3 (на 19.02.2026) в Лига Европа, последвана от равенство 0:0 срещу Уулвърхамптън (на 11.02.2026) в Премиър лийг. Преди това "горските" претърпяха загуба с 3:1 от Лийдс (на 06.02.2026) и завършиха наравно 1:1 с Кристъл Палас (на 01.02.2026). Впечатляваща беше и победата им с 4:0 срещу Ференцварош (на 29.01.2026) в Лига Европа. Ливърпул също демонстрира добра форма с четири победи и само една загуба в последните си пет мача. "Червените" победиха Брайтън с 3:0 (на 14.02.2026) за ФА Къп и Съндърланд с 0:1 (на 11.02.2026) в първенството. Единствената им загуба дойде срещу Манчестър Сити с 1:2 (на 08.02.2026), но след това постигнаха убедителни победи срещу Нюкасъл с 4:1 (на 31.01.2026) и Карабах с 6:0 (на 28.01.2026) в Шампионската лига.

Историята на последните пет срещи между двата отбора показва интересна тенденция, като Нотингам Форест има превес с три победи, едно равенство и само една загуба. Най-скорошната среща между тях се състоя на 22 ноември 2025 г., когато Нотингам Форест постигна изненадваща победа като гост на "Анфийлд" с 0:3. Преди това, на 14 януари 2025 г., двата отбора завършиха наравно 1:1 на "Сити Граунд". На 14 септември 2024 г. Нотингам отново изненада Ливърпул с победа като гост с 0:1. През март 2024 г. Ливърпул успя да победи с 0:1 на "Сити Граунд", а през октомври 2023 г. "червените" постигнаха убедителна победа с 3:0 на "Анфийлд". Тази статистика показва, че Нотингам Форест се е превърнал в неудобен съперник за Ливърпул в последните сезони.

