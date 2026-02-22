Шампионът гостува на неудобен съперник

Ливърпул и Нотингам Форест излизат в една от очакваните срещи на 27-ия кръг от Премиър лийг. Двубоят е в днешния 22-ри февруари (неделя) на "Сити Граунд" и ще започне от 16:00 часа българско време.

Шампионите имат шанс да се изравнят по точки с четвъртия Челси, който има значително по-добра голова разлика спрямо мърсисайдци, но и направиха поредната си издънка вчера вечерта, правейки 1:1 срещу предпоследния Бърнли, с което сериозно компрометираха шансовете си за участие в Шампионската лига през следващия сезон. Това равенство в известен смисъл трябва да притеснява Форест, тъй като отборът от града на Робин Худ е непосредствено над зоната на изпадащите и ще трябва да вземат точки, за да дръпнат над "опасната" зона, от където дебне непосредствено Уест Хам.

Нотингам Форест показва непостоянна форма в последните си пет мача с две победи, две равенства и една загуба. Отборът постигна впечатляваща победа като гост срещу Фенербахче с 0:3 (на 19.02.2026) в Лига Европа, последвана от равенство 0:0 срещу Уулвърхамптън (на 11.02.2026) в Премиър лийг. Преди това "горските" претърпяха загуба с 3:1 от Лийдс (на 06.02.2026) и завършиха наравно 1:1 с Кристъл Палас (на 01.02.2026). Впечатляваща беше и победата им с 4:0 срещу Ференцварош (на 29.01.2026) в Лига Европа. Ливърпул също демонстрира добра форма с четири победи и само една загуба в последните си пет мача. "Червените" победиха Брайтън с 3:0 (на 14.02.2026) за ФА Къп и Съндърланд с 0:1 (на 11.02.2026) в първенството. Единствената им загуба дойде срещу Манчестър Сити с 1:2 (на 08.02.2026), но след това постигнаха убедителни победи срещу Нюкасъл с 4:1 (на 31.01.2026) и Карабах с 6:0 (на 28.01.2026) в Шампионската лига.

Историята на последните пет срещи между двата отбора показва интересна тенденция, като Нотингам Форест има превес с три победи, едно равенство и само една загуба. Най-скорошната среща между тях се състоя на 22 ноември 2025 г., когато Нотингам Форест постигна изненадваща победа като гост на "Анфийлд" с 0:3. Преди това, на 14 януари 2025 г., двата отбора завършиха наравно 1:1 на "Сити Граунд". На 14 септември 2024 г. Нотингам отново изненада Ливърпул с победа като гост с 0:1. През март 2024 г. Ливърпул успя да победи с 0:1 на "Сити Граунд", а през октомври 2023 г. "червените" постигнаха убедителна победа с 3:0 на "Анфийлд". Тази статистика показва, че Нотингам Форест се е превърнал в неудобен съперник за Ливърпул в последните сезони.