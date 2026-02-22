Сон и Лорис зашлевиха Меси и Суарес на старта на МЛС

Отборът на Лос Анджелис ФК победи тима на Интер Маями с класическото 3:0 в първи мач от Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада.
За домакините от ЛА започнаха двата бивши играчи на Тотнъм, които дойдоха като звездни попълнения, завършващи кариерата си в американската лига – Юго Лорис на вратата и Хюн-Мин Сон, който си партнираше на върха на атаката с габонеца Денис Буанга и венецуелеца Давид Мартинес.
Хавиер Масчерано от своя страна пусна за началото, както обичайно, Лионел Меси в нападение и дошлия миналото лято Родриго де Пол, който се позиционира в халфовата линия. Другата голяма звезда на тима Луис Суарес бе разпределен да започне двубоя на резервната скамейка.
Домакините излъгаха своя съперник и успяха да открият резултата в 38-ата минута, когато се разписа Давид Мартинес след асистенция на Хюн-Мин Сон и Стивън Еустакио.
След почивката резултатът дълго остана непроменен, но малко преди края футболистите от ЛА нанесоха финалния си удар с нови два гола, като първият от тях реализира Денис Буанга в 73-тата минута.
Крайният резултат бе оформен от Нейтън Ордас в 4-ата минута на добавеното време.