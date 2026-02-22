Популярни
  2. ФК Лос Анджелис
  3. Сон и Лорис зашлевиха Меси и Суарес на старта на МЛС

Сон и Лорис зашлевиха Меси и Суарес на старта на МЛС

  • 22 фев 2026 | 06:44
  • 146
  • 0
Отборът на Лос Анджелис ФК победи тима на Интер Маями с класическото 3:0 в първи мач от Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада.

За домакините от ЛА започнаха двата бивши играчи на Тотнъм, които дойдоха като звездни попълнения, завършващи кариерата си в американската лига – Юго Лорис на вратата и Хюн-Мин Сон, който си партнираше на върха на атаката с габонеца Денис Буанга и венецуелеца Давид Мартинес.

Хавиер Масчерано от своя страна пусна за началото, както обичайно, Лионел Меси в нападение и дошлия миналото лято Родриго де Пол, който се позиционира в халфовата линия. Другата голяма звезда на тима Луис Суарес бе разпределен да започне двубоя на резервната скамейка.

Домакините излъгаха своя съперник и успяха да открият резултата в 38-ата минута, когато се разписа Давид Мартинес след асистенция на Хюн-Мин Сон и Стивън Еустакио.

След почивката резултатът дълго остана непроменен, но малко преди края футболистите от ЛА нанесоха финалния си удар с нови два гола, като първият от тях реализира Денис Буанга в 73-тата минута.

Крайният резултат бе оформен от Нейтън Ордас в 4-ата минута на добавеното време.

