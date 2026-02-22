Популярни
Време е за дербито на Северен Лондон

  • 22 фев 2026 | 08:18
  • 842
  • 0

В днешния 22-ри февруари (неделя) ще се изиграе дербито на Северн Лондон между отборите на Тотнъм и Арсенал. Мачът е насрочен за 18:30 часа българско време и ще се изиграе на "Тотнъм Хотспър Стейдиъм".

Разликата между двата отбора в класирането е драстична. Арсенал заема първото място с 58 точки от 27 изиграни мача, докато Тотнъм се намира в опасната зона - на 16-та позиция с едва 29 точки от 26 срещи. "Артилеристите" имат впечатляваща голова разлика от 52 отбелязани и само 20 допуснати гола, което показва силата на тяхната защита. Домакините са в сериозна опасност от изпадане, като само няколко точки ги делят от зоната на изпадащите. Победа в това дерби би била жизненоважна за "шпорите", докато Арсенал се стреми да затвърди лидерската си позиция в борбата за титлата.

Тотнъм преминава през труден период с непостоянни резултати. В последните си пет мача отборът записа две загуби, два равни мача и само една победа. "Шпорите" загубиха от Нюкасъл (1:2) на 10 февруари и от Манчестър Юнайтед (2:0) на 7 февруари. Преди това успяха да измъкнат равенство срещу Манчестър Сити (2:2) на 1 февруари. Единствената им победа дойде в Шампионската лига срещу Айнтрахт (Франкфурт) (0:2) на 28 януари, а на 24 януари завършиха наравно с Бърнли (2:2). Арсенал, от своя страна, показва по-стабилна форма с три победи и две равенства в последните си пет мача. "Артилеристите" завършиха наравно с Уулвърхамптън (2:2) на 18 февруари, но преди това разгромиха Уигън с 4:0 в мач от ФА Къп на 15 февруари. На 12 февруари записаха равенство с Брентфорд (1:1), а преди това постигнаха две последователни победи - срещу Съндърланд (3:0) на 7 февруари и срещу Челси (1:0) на 3 февруари в Карабао Къп.

Статистиката показва, че "артилеристите" имат превъзходство в дербито през последните години, особено в мачовете от първенството. В последните пет сблъсъка между двата отбора, Арсенал има категорично предимство с четири победи срещу само една за Тотнъм. Последната среща между тях се състоя на 23 ноември 2025 г. в Премиър лийг, когато "артилеристите" разгромиха "шпорите" с 4:1 на своя стадион. Преди това, в приятелски мач от 31 юли 2025 г., Тотнъм успя да победи с минималното 1:0. В предишните три официални мача от Премиър лийг, Арсенал постигна три последователни победи - 2:1 на 15 януари 2025 г., 1:0 на 15 септември 2024 г. и 3:2 на 28 април 2024 г.

Жоао Палиня се очертава като ключова фигура за Тотнъм в предстоящия двубой. Португалският полузащитник, който пристигна от Фулъм през лятото, се превърна в стабилизиращ фактор в средата на терена за "шпорите" в този труден за тях сезон. Неговите отбранителни качества и способността му да прекъсва атаките на противника ще бъдат от решаващо значение срещу креативната средна линия на Арсенал. Палиня ще трябва да покаже най-доброто от себе си, за да помогне на отбора си да избегне поредна загуба в дербито. За Арсенал, Мартин Зубименди се утвърди като една от най-важните придобивки през последните години. Испанският полузащитник, който се присъедини към "артилеристите" от Реал Сосиедад, внесе допълнителна стабилност и контрол в средата на терена. Неговата способност да диктува темпото на играта и прецизните му подавания са ключови за стила на игра, налаган от Микел Артета. В предстоящия мач срещу Тотнъм, Субименди ще има важната задача да контролира центъра на терена и да осигурява връзката между защитата и нападението на своя отбор.

