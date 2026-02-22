Милан няма право на грешки срещу Парма

Милан и Парма ще се изправят един срещу друг в мач от 26-ия кръг на италианската Серия А. Двубоят е в днешния 22-ри февруари (неделя) на "Джузепе Меаца" и трябва да стартира от 19:00 часа българско време.

Милан заема второто място в класирането на Серия А с 54 точки след изиграни 25 мача. "Росонерите" имат впечатляваща голова разлика с 41 отбелязани и само 19 допуснати гола. От друга страна, Парма се намира в средата на таблицата на 12-та позиция с 29 точки от същия брой изиграни срещи. "Дукалите" са отбелязали едва 18 гола и са допуснали 31 в своята врата. Разликата от 25 точки между двата отбора ясно показва различните амбиции - докато Милан се бори за титлата, Парма се стреми да затвърди мястото си в средата на таблицата и да се отдалечи от зоната на изпадащите.

Милан демонстрира стабилна форма в последните си пет мача с три победи и две равенства. "Росонерите" завършиха наравно с Комо (1:1) на 18 февруари, преди това победиха Пиза като гост с 2:1 на 13 февруари и разгромиха Болоня с 3:0 на 3 февруари. Преди това записаха равенство с Рома (1:1) на 25 януари и победа над Лече с 1:0 на 18 януари. Парма също показва подобрение във формата си с две победи, две загуби и едно равенство в последните пет мача. "Дукалите" победиха Верона с 2:1 на 15 февруари и изненадващо надделяха над Болоня като гост с 1:0 на 8 февруари. Преди това обаче претърпяха две тежки загуби - от Ювентус с 1:4 на 1 февруари и от Аталанта с 0:4 на 25 януари. В по-ранен мач завършиха наравно с Дженоа (0:0) на 18 януари.

В последните пет сблъсъка между Милан и Парма се наблюдава равновесие с две победи за Милан, една за Парма и две равенства. Последната им среща беше на 8 ноември 2025 г. в мач от Серия А, който завърши наравно 2:2 в Парма. По-рано през същата година, на 26 януари 2025 г., Милан победи Парма с 3:2 на "Джузепе Меаца". През август 2024 г. Парма изненада "росонерите" с победа с 2:1 на своя стадион. По-назад в историята, през април 2021 г., Милан победи Парма като гост с 3:1, а през декември 2020 г. двата отбора завършиха наравно 2:2 в Милано. Интересно е, че в последните им пет срещи винаги са отбелязвани поне три гола, което предвещава зрелищен двубой.

Лука Модрич се очертава като ключова фигура за Милан в предстоящия мач. Хърватският ветеран, въпреки 40-те си години, продължава да демонстрира изключителен контрол върху играта в средата на терена. Неговият опит и визия са от решаващо значение за организацията на атаките на "росонерите". Модрич е особено ефективен в домакинските мачове на "Джузепе Меаца", където неговите прецизни подавания и стратегическо позициониране помагат на Милан да доминира в притежанието на топката. В предишните си срещи срещу Парма, Модрич е показвал способността си да разбива защитните линии на противника с неочаквани пасове. От страна на Парма, Адриан Бернабе се откроява като най-влиятелният играч. Испанският полузащитник, възпитаник на школата на Барселона, е сърцето на креативността в средата на терена за "дукалите". Въпреки младата си възраст, Бернабе показва забележителна зрялост в играта си, комбинирайки технически умения с тактическа интелигентност. Той е ключов за преходите от защита в нападение и често инициира опасни атаки. В последните два мача срещу Верона и Болоня, Бернабе беше в основата на победните голове на своя отбор, демонстрирайки способността си да влияе решително върху резултата.