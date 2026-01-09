Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски прави Майкон №1 по заплата?

Левски прави Майкон №1 по заплата?

  • 9 яну 2026 | 09:12
  • 5038
  • 6

Ръководството на Левски ще направи левия защитник Майкон №1 по заплата на "Герена". Това ще се случи, ако бразилецът подпише нов договор с клуба, твърди "Тема спорт". В момента за един от най-скъпоплатените на стадион "Георги Аспарухов" минава Фабио Лима.

Майкон разкри, че вече преговаря за нов договор с Левски
Майкон разкри, че вече преговаря за нов договор с Левски

В момента южноамериканецът е най-конвертируемият играч в състава, воден от Хулио Веласкес. "Сините" подписаха с Майкон на 16 май 2024-та още преди края на сезон 2024/2025. Тогава от "Герена" обявиха, че договорът му е до юни 2027 година. През тази кампания бразилецът има на сметката си 26 двубоя във всички турнири, в които вкара четири гола. Попадението му с пета при победата с 2:1 над ЦСКА 1948 спечели вота за №1 за 2025-а.

Майкон наскоро сподели в родината си, че преговорите за нов договор с Левски вече са в ход. В края на миналата година защитникът хвана окото на бразилски грандове, като местните медии посочиха, че Флуминензе е най-настоятелен в апетитите си.

Бразилски грандове също по петите на Майкон
Бразилски грандове също по петите на Майкон

През лятото имаше сериозен интерес към него. Дойде и конкретна оферта от френския Нант, която бе за малко над 3 милиона евро. Предложението обаче бе отхвърлено от мажоритарния собственик Наско Сираков. Запитване имаше и от Лил. Авторитетното испанско издание AS пък гръмна през есента с новината, че Майкон е в полезрението на участника в същинската фаза на Лига Европа Бетис, както и че тимът от Ла Лига е склонен да извади 4 милиона евро за правата му. Интерес към бразилеца има и от страна на Алавес. Левият защитник на столичани е в полезрението още на клубове от Русия, Турция и Саудитска Арабия.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Локомотив (София) представи втори нов

Локомотив (София) представи втори нов

  • 8 яну 2026 | 19:15
  • 2892
  • 7
Кюстендил започна подготовка с трима нови

Кюстендил започна подготовка с трима нови

  • 8 яну 2026 | 19:04
  • 1785
  • 1
Иван Иванов: На Етър му приляга максимално предно класиране

Иван Иванов: На Етър му приляга максимално предно класиране

  • 8 яну 2026 | 18:58
  • 1200
  • 1
Янтра (Габрово) започна подготовка

Янтра (Габрово) започна подготовка

  • 8 яну 2026 | 18:48
  • 1532
  • 0
Трабзонспор се приближава до Балов

Трабзонспор се приближава до Балов

  • 8 яну 2026 | 18:13
  • 12493
  • 12
Локо (Пловдив) подписа със сина на Кривия

Локо (Пловдив) подписа със сина на Кривия

  • 8 яну 2026 | 18:07
  • 10224
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

  • 9 яну 2026 | 09:08
  • 5942
  • 5
Арсенал и Ливърпул не приличаха на лидер и шампион в постно дерби

Арсенал и Ливърпул не приличаха на лидер и шампион в постно дерби

  • 8 яну 2026 | 23:57
  • 38819
  • 139
Реал Мадрид сломи Атлетико и ще играе финал срещу Барселона

Реал Мадрид сломи Атлетико и ще играе финал срещу Барселона

  • 8 яну 2026 | 22:57
  • 43088
  • 121
ПСЖ вдигна и Суперкупата на Франция след драма с дузпи срещу Марсилия

ПСЖ вдигна и Суперкупата на Франция след драма с дузпи срещу Марсилия

  • 8 яну 2026 | 22:08
  • 25635
  • 20
Пропусната дузпа в края донесе ново реми между Милан и Дженоа на “Джузепе Меаца”

Пропусната дузпа в края донесе ново реми между Милан и Дженоа на “Джузепе Меаца”

  • 8 яну 2026 | 23:48
  • 17680
  • 20