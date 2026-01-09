Левски прави Майкон №1 по заплата?

Ръководството на Левски ще направи левия защитник Майкон №1 по заплата на "Герена". Това ще се случи, ако бразилецът подпише нов договор с клуба, твърди "Тема спорт". В момента за един от най-скъпоплатените на стадион "Георги Аспарухов" минава Фабио Лима.

Майкон разкри, че вече преговаря за нов договор с Левски

В момента южноамериканецът е най-конвертируемият играч в състава, воден от Хулио Веласкес. "Сините" подписаха с Майкон на 16 май 2024-та още преди края на сезон 2024/2025. Тогава от "Герена" обявиха, че договорът му е до юни 2027 година. През тази кампания бразилецът има на сметката си 26 двубоя във всички турнири, в които вкара четири гола. Попадението му с пета при победата с 2:1 над ЦСКА 1948 спечели вота за №1 за 2025-а.

Майкон наскоро сподели в родината си, че преговорите за нов договор с Левски вече са в ход. В края на миналата година защитникът хвана окото на бразилски грандове, като местните медии посочиха, че Флуминензе е най-настоятелен в апетитите си.

Бразилски грандове също по петите на Майкон

През лятото имаше сериозен интерес към него. Дойде и конкретна оферта от френския Нант, която бе за малко над 3 милиона евро. Предложението обаче бе отхвърлено от мажоритарния собственик Наско Сираков. Запитване имаше и от Лил. Авторитетното испанско издание AS пък гръмна през есента с новината, че Майкон е в полезрението на участника в същинската фаза на Лига Европа Бетис, както и че тимът от Ла Лига е склонен да извади 4 милиона евро за правата му. Интерес към бразилеца има и от страна на Алавес. Левият защитник на столичани е в полезрението още на клубове от Русия, Турция и Саудитска Арабия.