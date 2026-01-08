Популярни
Търдин отново може да бъде използван като защитник през пролетта

  • 8 яну 2026 | 10:39
  • 192
  • 0

Халфът Гашпер Търдин отново ще бъде опция за центъра на защитата през пролетния полусезон, ако Левски не привлече играч за тази зона, пише “Тема спорт”. През есента на няколко пъти се наложи словенецът да действа в ариергарда и по всеобщо мнение той се справи нелошо с тази задача.

Треньорите на Левски се опитват да вдигнат Асен Митков психически
Треньорите на Левски се опитват да вдигнат Асен Митков психически

Както е известно, в първия дял на кампанията треньорът на Левски Хулио Веласкес правеше мащабни ротации, като не се притесняваше да преквалифицира играчите си. Емблематичен пример за това нещо е Майкон. Бразилецът започва срещите като ляв бек, но по-често влиза в ролята на халф, играе дори и като флангови нападател. Това налагаше връщането на национала Радослав Кирилов като краен бранител.

През пролетта обаче се очаква испанският специалист да намали експериментите. Защото  всяка точка ще бъде важна в битката за титлата.

До момента през кампанията Търдин изигра общо 25 мача във всички турнири, като в тях отбеляза 1 гол. В края на есента той се заседя на пейката, защото в центъра на халфовата линия започваха Георги Костадинов и Акрам Бурас.

