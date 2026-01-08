Популярни
Веласкес е доволен от кондиционното състояние на футболистите си

  • 8 яну 2026 | 10:21
  • 283
  • 0

В първите дни от зимната подготовка треньорският щаб на Левски натоварва сериозно футболистите. Треньорът Хулио Веласкес и помощниците му са останали доволни от демонстрираното кондиционно състояние на футболистите, пише “Тема спорт”. През есента именно физическата подготовка бе един от сериозните козове на сините, които доминираха над съперниците в края на двубоите.

Треньорите на Левски се опитват да вдигнат Асен Митков психически
Треньорите на Левски се опитват да вдигнат Асен Митков психически

Испанският специалист заведе 24 футболисти в Турция. Сред тях са само двама младоци, израснали в школата – третият вратар Огнян Владимиров, както и крилото Иво Мотев. Интересното е, че Мотев е единственият юноша на Левски, направил дебют при Хулио Веласкес. Това се случи този сезон – в първия кръг при 5:0 над Монтана на „Георги Аспарухов“. Владимиров има няколко попадания в групата, но все още не е записал официален мач за сините. В досегашните двубои за купата бе ползван опитният Мартин Луков, който е първа алтернатива на титулярния страж Светослав Вуцов.

