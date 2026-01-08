Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. "Сините" тренират в пълен състав в Турция

"Сините" тренират в пълен състав в Турция

  • 8 яну 2026 | 17:51
  • 597
  • 2

Отборът на Левски продължава лагера си в Белек с две тренировки в четвъртък. Сутрешното занимание се проведе на терена на хотел "Kaya Palazzo" с участието на всички футболисти, като фокусът бе върху тактическата постройка.

Следобед столичани проведоха физическа подготовка във фитнес залата на комплекса.

Левски започна тренировки на турска земя
Левски започна тренировки на турска земя

Първата контрола на "сините" е на 13 януари (вторник) срещу унгарския Ниредхаза. След това тимът на Хулио Веласкес ще се изправи и срещу Войводина (17 януари), Заглебие (21 януари) и Тренчин (25 януари), а след завръщането си в София ще срещне Вихрен на стадион "Георги Аспарухов".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Атлетик започна подготовка (програмата за контролите)

Атлетик започна подготовка (програмата за контролите)

  • 8 яну 2026 | 13:44
  • 562
  • 0
Беласица покани феновете на откриването на подготовката

Беласица покани феновете на откриването на подготовката

  • 8 яну 2026 | 13:36
  • 693
  • 1
ЦСКА II уреди пет контроли през зимата

ЦСКА II уреди пет контроли през зимата

  • 8 яну 2026 | 13:35
  • 1085
  • 1
Исак Соле: За мен е чест да бъда част от такъв амбициозен проект

Исак Соле: За мен е чест да бъда част от такъв амбициозен проект

  • 8 яну 2026 | 13:32
  • 1172
  • 3
Кметът на Дупница: Финансовото състояние на отбора е добро и ще бъде добро

Кметът на Дупница: Финансовото състояние на отбора е добро и ще бъде добро

  • 8 яну 2026 | 13:28
  • 873
  • 2
БФС организира среща с БПФЛ и клубовете от efbet Лига

БФС организира среща с БПФЛ и клубовете от efbet Лига

  • 8 яну 2026 | 13:16
  • 3417
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец представи първото си ново попълнение

Лудогорец представи първото си ново попълнение

  • 8 яну 2026 | 17:01
  • 6352
  • 4
Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

  • 8 яну 2026 | 14:14
  • 25911
  • 82
ЦСКА 1948 взима голова машина, таранът е преминал и през ПСЖ

ЦСКА 1948 взима голова машина, таранът е преминал и през ПСЖ

  • 8 яну 2026 | 16:22
  • 12342
  • 9
Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

  • 8 яну 2026 | 12:27
  • 30037
  • 114
Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

  • 8 яну 2026 | 16:13
  • 13130
  • 7
Официално: Спартак (Варна) привлече Димо Кръстев от Фиорентина

Официално: Спартак (Варна) привлече Димо Кръстев от Фиорентина

  • 8 яну 2026 | 14:53
  • 7486
  • 10