"Сините" тренират в пълен състав в Турция

Отборът на Левски продължава лагера си в Белек с две тренировки в четвъртък. Сутрешното занимание се проведе на терена на хотел "Kaya Palazzo" с участието на всички футболисти, като фокусът бе върху тактическата постройка.

Следобед столичани проведоха физическа подготовка във фитнес залата на комплекса.

Левски започна тренировки на турска земя

Първата контрола на "сините" е на 13 януари (вторник) срещу унгарския Ниредхаза. След това тимът на Хулио Веласкес ще се изправи и срещу Войводина (17 януари), Заглебие (21 януари) и Тренчин (25 януари), а след завръщането си в София ще срещне Вихрен на стадион "Георги Аспарухов".