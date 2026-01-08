Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  Треньорите на Левски се опитват да вдигнат Асен Митков психически

Треньорите на Левски се опитват да вдигнат Асен Митков психически

  • 8 яну 2026 | 10:05
  • 546
  • 2

Сериозна задача имат треньорите на Левски по време на лагера в Турция и тя е свързана непосредствено само с един играч. Става въпрос за Асен Митков, информира “Мач Телеграф”. Хулио Веласкес и компания са се заели да изкоренят в него страховете, които изпитва след атаката, на която бе подложен. Както е известно, „сините“ заплашиха със съд част от феновете си, след като те прекалиха с критиките си по адрес на Митков. Чашата преля след дербито със Славия, когато се появи клип, на който запалянковци горят негова снимка и го приканват да сложи край на кариерата си.

Това не е било единичен случай, а Митков е жертва на сериозен терор. „Колкото и да се старае има страх в него. И трудно ще го преодолее, ако не му се помогне“, категорични са в Левски.

Самият Митков бе посъветван да ограничи достъпа си до социалните си мрежи, за да не може всеки да му пише. Освен това той е посещавал и психолог. „Въпреки всичко се усеща напрежение в него всеки път, когато започне да се шуми от трибуните“, твърдят от Левски. „Сините“ искат да имат на разположение концентриран и уверен Митков, за да може да се поддържа конкуренцията в средата на терена.

