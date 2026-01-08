Арне Слот: Защитата на титлата за Ливърпул приключи, целта е Шампионската лига

Ливърпул се отправя към „Емиратс“ с пасив от 14 точки зад лидера в класирането Арсенал. Арне Слот признава, че мърсисайдци вече нямат реален шанс да защита на титлата и вместо това трябва да се фокусират върху класиране за Шампионската лига.

Ливърпул е в серия от осем мача без загуба във Висшата лига, но Слот е наясно, че ще е необходимо нещо изключително, за да може отборът му да защити своята корона.

Слот все още не знае дали ще може да използва Екитике срещу Арсенал, обясни защо мачът на “Емиратс” е толкова важен

„Никога не е приятно да кажеш, че битката за титлата е приключила, защото във футбола никога не знаеш какво може да се случи“, заяви Слот в ексклузивно интервю за Sky Sports. „Но последното нещо, за което трябва да говорим в момента, е надпреварата за титлата. Знаем, че позицията ни в лигата прави много трудно съревнованието с Арсенал за шампионския трофей.

"Our first focus now is about a top four, top five finish" 📊



Arne Slot admits that a title race is the 'last thing' Liverpool are focusing on 🏆 pic.twitter.com/75EddkSqee — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 8, 2026

Основният ни фокус сега е върху завършване в топ четири или топ пет, за да се класираме за Шампионската лига. Както и върху всичко останало, за което все още можем да се борим – Шампионската лига и ФА Къп.

И ако се случи нещо, което никой не очаква и което вероятно никога не се е случвало преди, тогава ще се опитаме да сме готови за него. Но не отиваме на "Емиратс" с мисъл за титлата. Отиваме с мисълта да спечелим футболен мач срещу много силен отбор.“

Запитан дали спадът в интензивността на неговия отбор е причината за неубедителния сезон на Ливърпул, Слот призна: „И да, и не, това е справедлив коментар.“

Въпреки това Слот настоява, че понякога привидната липса на интензитет от страна на Ливърпул се дължи повече на съперника и начина, по който той се настройва, за да неутрализира неговия тим.

„През последните девет мача хората вероятно биха ми казали, и аз бих се съгласил напълно с тях, че двубоите с Вила и Брайтън бяха най-приятните за гледане. И бих искал тези хора, които имат такова мнение, да видят как играха Вила и Брайтън и как играха всички останали отбори срещу нас.

Не че искам да играем по начина, по който играхме в някои други мачове. Но може би това е следващата стъпка, която трябва да направим – да не разчитаме на това, което прави съперникът, а просто да сме достатъчно добри, за да налагаме винаги бърз стил на игра. Но все още не сме стигнали дотам.“

Въпреки че признава, че някои от представянията на Ливърпул през този сезон са били „толкова лоши“, Слот остава оптимист за втората половина на кампанията.

Може ли Ливърпул отново да препъне устремения към титлата Арсенал?

„Ако нещата си дойдат на мястото, а това ще се случи, тогава тази група играчи е способна на много повече, отколкото показват резултатите в момента. Показахме, че можем да победим много отбори, когато всички са на разположение. Победихме Арсенал у дома, победихме Вила, Реал Мадрид, Интер.

Но също така показахме, че не сме имали постоянството да печелим други мачове, за да направим класирането в лигата да изглежда малко по-добре. Но ако всички са на линия, това е много талантлива и добра група и можем да победим всеки.“

С отварянето на януарския трансферен прозорец Ливърпул има възможност да подсили състава на Слот. През лятото те не успяха да привлекат защитника на Кристъл Палас и Англия Марк Геи, а сега са изправени пред конкуренция от страна на съперника си Манчестър Сити.

Слот заяви: „Определено няма да направя грешката да говоря за играч, който е свързван с друг клуб, и да давам мнението си за това. Мога да говоря с часове за нашите играчи, но не и за играчи от други клубове. Фокусът отново е изцяло върху футболната страна на нещата.“