Артета: Имаме какво да доказваме срещу шампиона, знаем как да победим Ливърпул

Мениджърът на Арсенал Микел Артета заяви, че отборът му има какво да доказва в утрешния сблъсък срещу шампиона Ливърпул. “Топчиите” приемат мърсисайдци на “Емиратс” и въпреки че имат преднина от 14 точки пред тях, са мотивирани да търсят реванш за загубата на “Анфийлд” по-рано през сезона.

"Развълнуван съм. Това е огромен мач срещу последния шампион на Премиър лийг. Имаме какво да доказваме. Нашите фенове ще създадат невероятна атмосфера. Те правят разликата. С тяхната подкрепа сме различен отбор. Нивото на енергия, отдаденост, увереност и желание се предава от тях. Имаме нужда от това утре. Ние сме на върха на таблицата, играем у дома срещу наистина добър противник. Искаме да запазим позицията си. За да направим това, ще трябва да бъдем отлични през целия мач. Това именно трябва да докажем.

Всички говорим за това, че разликите са много малки. Ливърпул има страхотен мениджър. Те могат да играят по различен начин и трябва да сме наясно с това. Искаме да спечелим всеки мач. Най-важният е утрешният. Знаем какво трябва да направим, за да ги победим. Сега трябва да го докажем на терена.

Слот все още не знае дали ще може да използва Екитике срещу Арсенал, обясни защо мачът на “Емиратс” е толкова важен

Все още мисля, че са превъзходен отбор. Трябва да се разбере и контекстът, в който се намират заради някои контузии, както и трудността на лигата за всички нас, но мнението ми за тях не се е променило”, заяви Артета по повод утрешното дерби.

“Москера и Калафиори няма да бъдат на разположение. Мисля, че съвсем скоро ще се завърнат. Трябва да преминат през последния етап от рехабилитацията и ако е всичко наред, скоро отново ще бъдат на разположение.

Следим натоварването на Кай Хавертц. Той отсъства от игра дълго време по две различни причини. Сега е много близо. Тренира отново тази сутрин. Надяваме се, че ще го имаме на разположение и в най-добрата версия на себе си”, добави мениджърът на Арсенал.

"You need to win a lot of football matches if you want to keep your job" 💬



Mikel Arteta believes that a manager needs more 'support from the ownership' after his tenure at Arsenal was previously looked upon as an example by Sir Jim Ratcliffe to give Ruben Amorim more time 🔴 pic.twitter.com/pyW9oSeVUw — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 7, 2026

Испанецът коментира и уволнението на Рубен Аморим:

“Винаги е тъжно да видиш колега да губи работата си. Имате нужда от подкрепата на щаба и играчите. В крайна сметка, трябва да спечелите много футболни мачове, ако искате да останете на поста си. Това е реалността и естеството на работата”.