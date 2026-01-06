Популярни
Ван Дайк очаква с нетърпение сблъсъка с Арсенал, вярва, че Ливърпул може да постигне победа на “Емиратс”

  • 6 яну 2026 | 14:35
  • 735
  • 0
Ван Дайк очаква с нетърпение сблъсъка с Арсенал, вярва, че Ливърпул може да постигне победа на “Емиратс”

Капитанът на Ливърпул Вирджил ван Дайк очаква с нетърпение гостуването срещу лидера в Премиър лийг Арсенал. По-рано през сезона шампионите победиха “артилеристите” на “Анфийлд”, а сега вярват, че въпреки колебливата си форма могат да станат първият отбор през този сезон, който печели срещу Арсенал на “Емиратс”.

“Арсенал има фантастичен отбор. Не само титулярите, но и и тези, които влизат от резервната скамейка. Всички знаем, че у дома са непобедени през този сезон, във всички турнири. Така че това е хубаво предизвикателство. Трябва да сме готови за голяма битка. Наистина очаквам този мач с нетърпение. Мисля, че това трябва да важи за всички в отбора, защото това е единственият начин да се опитаме да постигнем добър резултат там", заяви Ван Дайк пред сайта на Ливърпул.

Въпреки че Арсенал влиза като фаворит в този сблъсък, няма друг отбор, който да е постигал повече победи като гост във Висшата лига срещу "топчиите" от Ливърпул (26).

Снимки: Imago

