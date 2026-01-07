Великият Кевин Кийгън диагностициран с рак

Английската футболна легенда Кевин Кийгън е диагностиран с рак. Лошата новина беше разпространена от семейството на двукратния носител на "Златната топка", като в информацията се казва, че Крал Кев вече е започнал лечение. Наскоро 74-годишният бивш английски национал и някогашен мениджър на "Трите лъва" е бил приет в болница поради продължаващи оплаквания в коремната област. Изследванията са установили, че става въпрос за коварна болест.

Кийгън е сред най-големите звезди в английския футбол - той има 323 мача и сто попадения за Ливърпул, като е носител на КЕШ с "червените". Наред с това някогашният атакуващ играч е и легенда на Хамбургер ШФ - британецът е шампион и финалист за КЕШ с тима от "Фолкспаркщадион". За националния отбор на Англия Могъщата мишка, какъвто е другият му прякор, има 63 двубоя и 21 попадения, в т.ч. половин час на световното първенство в Испания през 1982-а, когато албионците отпадат без да загубят мач, а суперзвездата е с контузия.

Кариерата му на мениджър включва петгодишен период начело на Нюкасъл през 90-те години, като "свраките" се разминаха с шампионската титла през 1996 г. Кийгън водеше по-продължително и Манчестър Сити в началото на XXI век. Бившата звезда на Ливърпул, който е бил идол на Христо Стоичков в края на 70-те години, беше начело на "Трите лъва" на Евро 2000 в Белгия и Нидерландия, където англичаните отпаднаха след драматична загуба с 2:3 срещу Румъния.

В квалификациите за Евро 2000 родоначалниците на футбола бяха в група с България, като на стадион "Българска армия" нашите завъртяха реми (1:1) в последния мач с националната фланелка на Стоичков, игран пред погледа на Йохан Кройф и Димитър Пенев през 1999 г. През 1979-а Крал Кев вкара първия гол в София за победата на Англия с 3:0 в квалификация за еврофиналите в Италия, където Кийгън и съотборниците му не прескочиха групата. След загубата от Германия с 0:1 в последната среща на стария "Уембли" - на 7 октомври 2000 г., специалистът подаде оставка като национален селекционер.

Our former player & manager, Kevin Keegan will undergo treatment after being diagnosed with cancer having been admitted to hospital for further evaluation of ongoing abdominal symptoms.



King Kev. We're with you every step of the way. Hoping for a full and speedy recovery 🙏🖤🤍 pic.twitter.com/yLVSJWMrKf — Newcastle United (@NUFC) January 7, 2026

Снимки: Gettyimages