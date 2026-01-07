Великият Кевин Кийгън диагностициран с рак

Популярни
Английската футболна легенда Кевин Кийгън е диагностиран с рак. Лошата новина беше разпространена от семейството на двукратния носител на "Златната топка", като в информацията се казва, че Крал Кев вече е започнал лечение. Наскоро 74-годишният бивш английски национал и някогашен мениджър на "Трите лъва" е бил приет в болница поради продължаващи оплаквания в коремната област. Изследванията са установили, че става въпрос за коварна болест.

Кийгън е сред най-големите звезди в английския футбол - той има 323 мача и сто попадения за Ливърпул, като е носител на КЕШ с "червените". Наред с това някогашният атакуващ играч е и легенда на Хамбургер ШФ - британецът е шампион и финалист за КЕШ с тима от "Фолкспаркщадион". За националния отбор на Англия Могъщата мишка, какъвто е другият му прякор, има 63 двубоя и 21 попадения, в т.ч. половин час на световното първенство в Испания през 1982-а, когато албионците отпадат без да загубят мач, а суперзвездата е с контузия.

Кариерата му на мениджър включва петгодишен период начело на Нюкасъл през 90-те години, като "свраките" се разминаха с шампионската титла през 1996 г. Кийгън водеше по-продължително и Манчестър Сити в началото на XXI век. Бившата звезда на Ливърпул, който е бил идол на Христо Стоичков в края на 70-те години, беше начело на "Трите лъва" на Евро 2000 в Белгия и Нидерландия, където англичаните отпаднаха след драматична загуба с 2:3 срещу Румъния.

В квалификациите за Евро 2000 родоначалниците на футбола бяха в група с България, като на стадион "Българска армия" нашите завъртяха реми (1:1) в последния мач с националната фланелка на Стоичков, игран пред погледа на Йохан Кройф и Димитър Пенев през 1999 г. През 1979-а Крал Кев вкара първия гол в София за победата на Англия с 3:0 в квалификация за еврофиналите в Италия, където Кийгън и съотборниците му не прескочиха групата. След загубата от Германия с 0:1 в последната среща на стария "Уембли" - на 7 октомври 2000 г., специалистът подаде оставка като национален селекционер.

Снимки: Gettyimages

