Лацио привлече голмайстора на РБ Залцбург

  • 8 яну 2026 | 17:30
  • 1480
  • 1

От Лацио официално обявиха привличането на нападателя на РБ Залцбург Петар Ратков, който пристига с трансфер на предполагаема обща стойност от около 14 млн. евро.

Отказал да играе за България ще бъде новият нападател на Лацио
Отказал да играе за България ще бъде новият нападател на Лацио

Клубът определи договора на 22-годишния играч като дългосрочен, а според Николо Скира споразумението е до лятото на 2030-а при заплата от 1,5 млн. евро на сезон. Ратков, който ще носи фланелката с номер 20 при “орлите”, си тръгва от Залцбург като голмайстор на тима през тази кампания със своите 12 попадения в 29 мача. Общо за австрийския отбор той изигра 99 срещи с 22 гола и 15 асистенции. Той прекара две години и половина при “биковете”, които го привлякоха от родния му клуб ТСЦ Бачка Топола за 7 млн. евро. Роденият в Белград футболист има и 3 двубоя за националния тим на Сърбия, въпреки че е имал покана да представлява също така България и Хърватия заради потеклото на родителите му.

Ратков пристига в Лацио като заместник на продадения в Уест Хам Валентин Кастейянос. Клубът е близо до привличането и на халфа Кенет Тейлър след очакваната раздяла с Матео Гендузи, а също така води преговори с Болоня за полузащитника Джовани Фабиан и с Аталанта за атакуващия халф Даниел Малдини.

