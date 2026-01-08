Лацио привлече голмайстора на РБ Залцбург

От Лацио официално обявиха привличането на нападателя на РБ Залцбург Петар Ратков, който пристига с трансфер на предполагаема обща стойност от около 14 млн. евро.

Отказал да играе за България ще бъде новият нападател на Лацио

Клубът определи договора на 22-годишния играч като дългосрочен, а според Николо Скира споразумението е до лятото на 2030-а при заплата от 1,5 млн. евро на сезон. Ратков, който ще носи фланелката с номер 20 при “орлите”, си тръгва от Залцбург като голмайстор на тима през тази кампания със своите 12 попадения в 29 мача. Общо за австрийския отбор той изигра 99 срещи с 22 гола и 15 асистенции. Той прекара две години и половина при “биковете”, които го привлякоха от родния му клуб ТСЦ Бачка Топола за 7 млн. евро. Роденият в Белград футболист има и 3 двубоя за националния тим на Сърбия, въпреки че е имал покана да представлява също така България и Хърватия заради потеклото на родителите му.

Ратков пристига в Лацио като заместник на продадения в Уест Хам Валентин Кастейянос. Клубът е близо до привличането и на халфа Кенет Тейлър след очакваната раздяла с Матео Гендузи, а също така води преговори с Болоня за полузащитника Джовани Фабиан и с Аталанта за атакуващия халф Даниел Малдини.