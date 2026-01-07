Популярни
  Лацио
  Лацио и Фиорентина си спретнаха късна драма

Лацио и Фиорентина си спретнаха късна драма

  7 яну 2026 | 23:56
Лацио и Фиорентина не излъчиха победител в двубой от междинния 19-и кръг в Серия А". Срещата на "Олимпико" завърши 2:2, като всички попадения паднаха през второто полувреме, а домакините се добраха до равенството с гол от дузпа в последните секунди на ветерана Педро Родригес.

Лацио беше много по-добрият отбор до почивката, а Фиорентина не отправи нито един удар през първите 45 минути. Срещата се оживи през втората част, като и двата тима имат основания да съжаляват, че не спечелиха. В класирането Лацио заема 9-о място с 25 точки, а Фиорентина е на предпоследната 9-а позиция с 13 пункта. Зад "виолетовите" е само Пиза.

Домакините бяха без Адам Марушич и Тижани Нослин, които получиха червени картони при поражението срещу Наполи преди няколко дни. Матео Гендузи започна като титуляр, въпреки че се очаква съвсем скоро да премине във Фенербахче.

Мойс Кийн се появи като резерва за Фиорентина, а вместо него на върха на атаката на гостите стартира Роберто Пиколи, който си партнираше в предни позиции с Фабиано Паризи и Алберт Гудмундсон.

Лацио наложи високо темпо и Де Хеа трябваше да спасява удар на Тома Башич, а Густав Исаксен провали отлична контра на "орлите" с лош пас към непокрития Матео Канчелиери. Секунди по-късно Николо Фаджоли изби от голлинията изстрел с глава на Марио Хила. Кълбото се върна в испанеца, но този път Роландо Мандрагора се намеси и отново не се стигна до гол.

Домакните имаха сериозни претенции за дузпа, след като Хила беше задържан от Марин Понграчич, но съдията не ги уважи. Малко по-късно Башич се контузи и вместо него на терена се появи Матиас Весино.

През второто полувреме Фиорентина заигра по-открито и Алберт Гудмундсон тества Иван Проведел от малък ъгъл. В 52-рата минута Каталди се възползва от грешка на гостите, направи двойно подаване с Весино и прати топката в мрежата за 1:0. Послдваха важни намеси на Де Хеа, с които Фиорентина запази надеждите си за положителен резултат.

Снимки: Gettyimages

