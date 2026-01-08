Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лацио
  3. Лацио уреди халф на Аякс за заместник на Гендози

Лацио уреди халф на Аякс за заместник на Гендози

  • 8 яну 2026 | 15:17
  • 777
  • 0

Полузащитникът на Аякс Кенет Тейлър ще се присъедини към Лацио, потвърди трансферният експерт Фабрицио Романо.

Според информации в пресата, сделката е на стойност 15 млн. евро плюс още 2 млн. евро под формата на възможни бонуси. 23-годишният футболист ще подпише договор до лятото на 2030 г. Той ще премине медицински преглед в Рим в петък. Тейлър ще замести преминаващия във Фенербахче Матео Гендузи.

През сезон 2025/26 нидерландецът изигра 19 мача, в които отбеляза 2 гола и даде 4 асистенции. Общо Тейлър има 184 мача за Аякс, в които отбеляза 36 попадения и даде 27 голови подавания. Той има и 5 мача за Нидерландия.

Лацио вече си осигури и още едно зимно попълнение - сръбският нападател Петар Ратков от РБ Залцбург.

Снимки: Imago

