  • 6 яну 2026 | 18:26
Фенербахче е отправил оферта за французин от Лацио

Фенербахче вече е отправил официална оферта на стойност 27 милиона евро за Матео Гендузи от Лацио.

Старши треньорът на италианския отбор Маурицио Сари би бил склонен да се раздели с френския полузащитник, ако има възможност през януариския трансферен прозорец да привлече футболист с по-креативен подход, информира журналистът Марко Контерио. През уикенда Лацио отрече да е получено официално предложение, но по последни информации офертата е изпратена вчера. Тя е на стойност 25 милиона евро, плюс 2 милиона евро допълнителни бонуси.

Гендузи би бил отворен за трансфер, въпреки че се смята, че към него има интерес и от Атлетико Мадрид, Галатасарай, Нюкасъл и Съндърланд.

