  Sportal.bg
  Лацио
  Гендузи се сбогува с феновете на Лацио

Гендузи се сбогува с феновете на Лацио

  8 яну 2026 | 03:51
  • 290
  • 0
Гендузи се сбогува с феновете на Лацио

Матео Гендузи се сбогува емоционално с привържениците на Лацио на „Олимпико“ след равенството 2:2 с Фиорентина, тъй като му предстои трансфер във Фенербахче на стойност 30 милиона евро.

Халфът беше в стартовия състав за мача от Серия "А", който почти сигурно е бил последният му с екипа на „бианкочелестите“.

След финалния съдийски сигнал Гендузи отдели време, за да обиколи сам терена и да поздрави феновете с въздушни целувки и видима емоция.

Лацио и Фиорентина си спретнаха късна драма
Лацио и Фиорентина си спретнаха късна драма

Клубовете са постигнали споразумение за продажбата му срещу 28 млн. евро плюс още 2 млн. под формата на бонуси. Това представлява увеличение спрямо първоначалната оферта, която беше по-близо до 27 млн. евро, включително бонусите.

От Лацио се надяваха да задържат французина до края на този уикенд, но в крайна сметка беше решено да го пуснат да си тръгне още сега.

Снимки: Gettyimages

