Фенербахче извади 30 милиона за халф на Лацио

От Фенербахче са постигнали споразумение с Лацио за привличането на халфа Матео Гендузи на обща стойност 30 млн. евро, съобщава Джанлука Ди Марцио. Почти цялата сума - 28 млн. евро, е гарантирана, а останалите 2 млн. са под формата на бонуси, след като “орлите” са поискали по-добра оферта от първоначалната, която беше в размер на 27 млн.

Гендузи ще премине в истанбулския гранд през следващата седмица, тъй като внеделя ще изиграе последния си мач с екипа на Лацио, който е гостуване на Верона. 26-годишният полузащитник прекара два сезона и половина на “Олимпико”, откъдето първо го взеха под наем от Марсилия, а след това платиха 13 млн. евро, за да го задържат за постоянно. През това време той записа 110 мача с 6 гола и 10 асистенции за римляните, а освен това има 14 срещи с 2 попадения и 2 голови паса за Франция.

Междувременно, Лацио работи и върху подсилване на своя състав, след като беше вдигнато трансферното ембарго на клуба. Днес за своите медицински прегледи е очакван 22-годишният Петар Ратков от РБ Залцбург, за когото ще бъдат платени 13 млн. евро плюс бонуси. Сръбският нападател пък ще подпише договор до лятото на 2030 година при заплата от 1,5 млн. евро на сезон.

Сред другите набелязани играчи са полузащитникът Джовани Фабиан, за когото “бианкочелестите” са предложили на Болоня 13 млн. евро, но ще трябва да извадят повече пари; атакуващият халф Даниел Малдини, за когото също е била изпратена оферта до Аталанта в размер на общо 10 млн.; и крилото Сирил Нгонге, който е под наем от Наполи в Торино.

