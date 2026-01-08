Популярни
  3. Спортният директор на Борусия (Д) иска отборът да решава мачовете си по-рано и да се утвърди на второто място

Борусия (Дортмунд) се стреми към успешен старт на 2026 г. преди втората част от сезона в Бундеслигата, но в клуба са наясно, че са необходими повече голове и по-добра дисциплина.

"Жълто-черните" са втори, на 9 точки зад лидера във временното класиране Байерн (Мюнхен), преди мача срещу Айнтрахт (Франкфурт) в петък и срещата с Вердер (Бремен) във вторник, с които завършва първата половина на сезон 2025/2026.

„Ако спечелим предстоящия двубой и после срещу Вердер, ще имаме 38 точки, а това би означавало една от най-добрите първи половини на сезона в историята на клуба. Това показва, че сме на добър път“, заяви спортният директор Себастиан Кел.

Футболистите на Борусия (Дортмунд) трябва да пристигнат във Франкфурт по-късно днес, директно след едноседмичния си тренировъчен лагер в Испания, където старши треньорът Нико Ковач постави специален акцент върху атаката.

Борусия успя да отбележи само 26 гола в 15 мача, а в тима се надяват главно на подобрена форма от нападателя Серу Гираси, който вкара само 5 попадения. Тимът загуби точки в няколко мача, като допусна късни изравнителни голове.

„Определено можем да се подобрим и да решаваме мачовете по-рано и по-убедително. Серу определено не е на 100% доволен от резултатите си, но все пак знаем колко е важен той за отбора. Разбира се, надяваме се, че отново ще влезе в ритъм“, коментира Кел.

Той добави, че развитието, което съставът постигна от миналата пролет след пристигането на Ковач, е останало малко незабелязано. „Искаме да затвърдим второто място в лигата. Това е нашата цел“, увери Кел.

Той призова отбора да си осигури класиране за участие в следващото издание на Шампионска лига възможно най-скоро и да достигне поне до осминафиналите в надпреварата тази година. Себастиан Кел също така иска по-добра дисциплина от отбора, след като Гираси и Карим Адейеми бяха изнервени от свои смени, казвайки, че е било обсъдено с играчите, че „не искаме да виждаме това отново“.

Борусия (Дортмунд) също така се надява на подновяване на договора на германския централен защитник Нико Шлотербек след 2027 година, но Кел призна, че в клуба не могат да принудят играчите да подписват нови договори.

Снимки: Imago

