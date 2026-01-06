Борусия (Дортмунд) няма да привлича нови попълнения през зимата

Германският футболен клуб Борусия (Дортмунд) не планира да привлича нови попълнения през зимния трансферен прозорец. Това потвърди в понеделник спортният директор на клуба от Бундеслигата Себастиан Кел.

Междувременно клубът продаде в началото на годината полузащитникът Паскал Грос и младият нападател Коул Кембъл. Грос премина в английския Брайтън, а Кембъл отиде под наем за половин година в Хофенхайм.

„През последните години често сключвахме договори през зимата, защото имахме проблеми с контузии. Тази година е различна. Разбира се, все още искаме да се подобряваме и също така обмисляме дали можем да го направим и в рамките на настоящия състав“, цитира Кел агенция ДПА.

Снимки: Gettyimages