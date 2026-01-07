Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. В Реал все още таят надежди, че Мбапе може да е готов за финала

В Реал все още таят надежди, че Мбапе може да е готов за финала

  • 7 яну 2026 | 16:50
  • 790
  • 1
В Реал все още таят надежди, че Мбапе може да е готов за финала

Реал Мадрид все още не е изключил участието на Килиан Мбапе в потенциалния финал за Суперкупата на Испания, съобщават "Ди Атлетик" и "Спорт". Нападателят не отпътува с отбора за турнира в Саудитска Арабия, след като в края на декември му беше поставена диагноза навяхване на коляното. Двама от физиотерапевтите на Реал - Себастиан Девилас и Гийермо Сурдо, също са останали в Мадрид, за да работят с нападателя, за да увеличат максимално шансовете му за възстановяване през следващите дни. В клуба не изключват възможността, ако Реал елиминира утре Атлетико Мадрид, французинът да се завърне за финала. Със сигурност обаче завръщането му няма да бъде форсирано и да се рискува усложняване на състоянието на нападателя.

Възпитаникът на академията Гонсало Гарсия отбеляза хеттрик при победата над Бетис и е фаворитът да започне като титуляр срещу Атлетико при отсъствието на Мбапе.

Финалът за Суперкупата на Испания ще се проведе на 11 януари (неделя).

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Коби Мейну поднови тренировки с Манчестър Юнайтед

Коби Мейну поднови тренировки с Манчестър Юнайтед

  • 7 яну 2026 | 13:40
  • 1539
  • 0
Страсбург отново назначи англичанин за свой треньор

Страсбург отново назначи англичанин за свой треньор

  • 7 яну 2026 | 12:50
  • 1492
  • 0
Лондонската вечер на “Емиратс” може да ви донесе 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

Лондонската вечер на “Емиратс” може да ви донесе 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

  • 7 яну 2026 | 12:43
  • 3448
  • 2
Слот все още не знае дали ще може да използва Екитике срещу Арсенал, обясни защо мачът на “Емиратс” е толкова важен

Слот все още не знае дали ще може да използва Екитике срещу Арсенал, обясни защо мачът на “Емиратс” е толкова важен

  • 7 яну 2026 | 12:31
  • 9639
  • 7
Мануел Нойер трябва да се завърне за Германия на Световното първенство, смята Матиас Замер

Мануел Нойер трябва да се завърне за Германия на Световното първенство, смята Матиас Замер

  • 7 яну 2026 | 11:57
  • 897
  • 0
Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер може да подпише в петък

Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер може да подпише в петък

  • 7 яну 2026 | 11:43
  • 31880
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

Мощно стягане на редиците в Лудогорец: голмайстор се завръща за година

Мощно стягане на редиците в Лудогорец: голмайстор се завръща за година

  • 7 яну 2026 | 15:30
  • 17152
  • 14
Венци: Привлякохме заместник на Мартин Георгиев! Феновете да очакват победи

Венци: Привлякохме заместник на Мартин Георгиев! Феновете да очакват победи

  • 7 яну 2026 | 15:49
  • 10417
  • 11
Лудогорец взима бразилец от Швеция

Лудогорец взима бразилец от Швеция

  • 7 яну 2026 | 13:47
  • 12099
  • 9
Левски започна тренировки на турска земя

Левски започна тренировки на турска земя

  • 7 яну 2026 | 12:48
  • 9435
  • 22
Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер може да подпише в петък

Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер може да подпише в петък

  • 7 яну 2026 | 11:43
  • 31880
  • 15
Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

  • 7 яну 2026 | 11:23
  • 11986
  • 48