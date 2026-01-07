В Реал все още таят надежди, че Мбапе може да е готов за финала

Реал Мадрид все още не е изключил участието на Килиан Мбапе в потенциалния финал за Суперкупата на Испания, съобщават "Ди Атлетик" и "Спорт". Нападателят не отпътува с отбора за турнира в Саудитска Арабия, след като в края на декември му беше поставена диагноза навяхване на коляното. Двама от физиотерапевтите на Реал - Себастиан Девилас и Гийермо Сурдо, също са останали в Мадрид, за да работят с нападателя, за да увеличат максимално шансовете му за възстановяване през следващите дни. В клуба не изключват възможността, ако Реал елиминира утре Атлетико Мадрид, французинът да се завърне за финала. Със сигурност обаче завръщането му няма да бъде форсирано и да се рискува усложняване на състоянието на нападателя.

Възпитаникът на академията Гонсало Гарсия отбеляза хеттрик при победата над Бетис и е фаворитът да започне като титуляр срещу Атлетико при отсъствието на Мбапе.

Финалът за Суперкупата на Испания ще се проведе на 11 януари (неделя).

