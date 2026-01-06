Популярни
Синът на Анчелоти не иска да сменя Чаби Алонсо на "Бернабеу"

  6 яну 2026 | 16:19
Синът на Карло Анчелоти - Давиде, отхвърли варианта да наследи Чабо Алонсо, ако Реал Мадрид се раздели с настоящия си наставник. Седмица преди Коледа Давиде Анчелоти беше освободен от Ботафого, начело на който той за първи път в кариерата си беше старши треньор.

През уикенда обаче италианецът беше на “Бернабеу” за мача срещу Бетис, което породи слухове за евентуално негово завръщане в Реал.

“Нищо подобно (за завръщане - бел.ред). Намирам се в различен етап от професионалния си живот. Просто съм фен на Реал Мадрид и приятел на Чаби Алонсо, това е всичко. В момента съм в почивка и дойдох да подкрепя Реал Мадрид. Радвам се, че донесох късмет“, обясни Давиде Анчелоти пред “Марка”, цитиран от БТА.

“Чаби е фантастичен треньор и прекрасен човек. Само добри неща мога да кажа за него, защото споделихме някои страхотни моменти. Пожелавам на него и на Реал Мадрид всичко най-добро“, заяви още синът на Карлето.

Очаква се той да влезе в щаба на баща си в националния тим на Бразилия.

