Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Първенството на Саудиска Арабия ще продължи въпреки войната в Иран

Първенството на Саудиска Арабия ще продължи въпреки войната в Иран

  • 5 март 2026 | 05:28
  • 150
  • 0
Първенството на Саудиска Арабия ще продължи въпреки войната в Иран

Саудитската професионална лига (СПЛ) е уведомила своите клубове, че състезанията ще продължат, въпреки ескалацията на напрежението в Близкия изток – решение, което предизвиква нарастващо чувство на несигурност сред играчи и треньорски щабове, съобщава "The Athletic".

Гаранцията от лигата идва в контекст на нестабилност, белязана от атака с дронове срещу посолството на САЩ в Рияд, саудитската столица, и от атаки срещу моста Крал Фахд, който свързва Саудитска Арабия с Бахрейн. Тези събития, приписвани на Иран от Министерството на отбраната на Саудитска Арабия, засилиха страховете в региона.

Анонимни източници, свързани със СПЛ, разкриха, че съществува общо неразположение, като много чуждестранни играчи желаят да напуснат региона. Някои семейства дори вече са заминали по съображения за сигурност. „СПЛ изпрати писмо до клубовете, в което се казва, че е безопасно да продължат да играят, но много хора тук не са убедени“, заяви служител. „Много от чуждестранните играчи просто искат да напуснат региона. Някои вече успяха да изтеглят семействата си. Това разтърси хората!“

Същият източник посочва противоречие между посланието за сигурност на лигата и националните предупреждения за опасност. „Има противоречие между твърдението на СПЛ, че сме в безопасност да играем, и националните предупреждения за опасност, които се изпращат, за да стоим далеч от моста и определени сгради“, добави той, поставяйки под въпрос как може да бъде гарантирана безопасността.

Въпреки опасенията, писмото от СПЛ уверява, че протоколите за безопасност се спазват и ситуацията се наблюдава ежедневно. Тренировките продължават нормално, а мачовете от уикенда засега са потвърдени. Следващият кръг започва в четвъртък с мачовете Ал Холуд – Ал Кадсия и Дамак – Ал Рияд. Лидерът Ал Насър има насрочена среща с Неом в събота, но мачът му от Азиатската Шампионска лига 2 срещу Ал Уасъл на Руи Витория беше отложен поради конфликта.

Решението на Саудитска Арабия контрастира с това на други страни в региона. Катар, например, отмени всички мачове до второ нареждане, което повдига въпроси относно провеждането на Финалисима между Испания и Аржентина, насрочена за 27 март в Доха. Азиатската футболна конфедерация също отложи мачове от Шампионската лига.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Хау: Тези три точки се усещат като повече от обикновена победа

Хау: Тези три точки се усещат като повече от обикновена победа

  • 5 март 2026 | 03:29
  • 445
  • 0
Артета: Това е огромна победа

Артета: Това е огромна победа

  • 5 март 2026 | 02:57
  • 448
  • 0
Гуардиола: Трябваше да "убием" мача, когато имахме шансове

Гуардиола: Трябваше да "убием" мача, когато имахме шансове

  • 5 март 2026 | 02:31
  • 499
  • 0
Росиниър: Това е духът, който искам да виждам

Росиниър: Това е духът, който искам да виждам

  • 5 март 2026 | 02:08
  • 402
  • 0
Шест мача в НБА тази нощ

Шест мача в НБА тази нощ

  • 5 март 2026 | 04:44
  • 671
  • 0
Тифозите на Лацио призоваха Доналд Тръмп за помощ срещу президента Клаудио Лотито

Тифозите на Лацио призоваха Доналд Тръмп за помощ срещу президента Клаудио Лотито

  • 5 март 2026 | 01:03
  • 923
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА пак се измъчи на "Васил Левски", Годой измъкна "червените" от нов кошмар

ЦСКА пак се измъчи на "Васил Левски", Годой измъкна "червените" от нов кошмар

  • 4 март 2026 | 20:25
  • 79874
  • 504
Легендарният Бай Добри в болница

Легендарният Бай Добри в болница

  • 4 март 2026 | 21:07
  • 28082
  • 30
Ицо Янев с притеснително изявление за бай Добри и каза: Не искаме лесни победи

Ицо Янев с притеснително изявление за бай Добри и каза: Не искаме лесни победи

  • 4 март 2026 | 20:59
  • 26185
  • 23
Лошо! Пиян турист блъсна Малена Замфирова, тя е с множество фрактури

Лошо! Пиян турист блъсна Малена Замфирова, тя е с множество фрактури

  • 4 март 2026 | 17:20
  • 74834
  • 77
Арсенал излъга Брайтън с щастлив рикошет и увеличи преднината си на върха на седем точки

Арсенал излъга Брайтън с щастлив рикошет и увеличи преднината си на върха на седем точки

  • 4 март 2026 | 23:31
  • 11694
  • 21
Нюкасъл шокира Ман Юнайтед с човек по-малко и гол в последната минута

Нюкасъл шокира Ман Юнайтед с човек по-малко и гол в последната минута

  • 5 март 2026 | 00:14
  • 12949
  • 28