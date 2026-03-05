Първенството на Саудиска Арабия ще продължи въпреки войната в Иран

Саудитската професионална лига (СПЛ) е уведомила своите клубове, че състезанията ще продължат, въпреки ескалацията на напрежението в Близкия изток – решение, което предизвиква нарастващо чувство на несигурност сред играчи и треньорски щабове, съобщава "The Athletic".

Гаранцията от лигата идва в контекст на нестабилност, белязана от атака с дронове срещу посолството на САЩ в Рияд, саудитската столица, и от атаки срещу моста Крал Фахд, който свързва Саудитска Арабия с Бахрейн. Тези събития, приписвани на Иран от Министерството на отбраната на Саудитска Арабия, засилиха страховете в региона.

Анонимни източници, свързани със СПЛ, разкриха, че съществува общо неразположение, като много чуждестранни играчи желаят да напуснат региона. Някои семейства дори вече са заминали по съображения за сигурност. „СПЛ изпрати писмо до клубовете, в което се казва, че е безопасно да продължат да играят, но много хора тук не са убедени“, заяви служител. „Много от чуждестранните играчи просто искат да напуснат региона. Някои вече успяха да изтеглят семействата си. Това разтърси хората!“

Същият източник посочва противоречие между посланието за сигурност на лигата и националните предупреждения за опасност. „Има противоречие между твърдението на СПЛ, че сме в безопасност да играем, и националните предупреждения за опасност, които се изпращат, за да стоим далеч от моста и определени сгради“, добави той, поставяйки под въпрос как може да бъде гарантирана безопасността.

Въпреки опасенията, писмото от СПЛ уверява, че протоколите за безопасност се спазват и ситуацията се наблюдава ежедневно. Тренировките продължават нормално, а мачовете от уикенда засега са потвърдени. Следващият кръг започва в четвъртък с мачовете Ал Холуд – Ал Кадсия и Дамак – Ал Рияд. Лидерът Ал Насър има насрочена среща с Неом в събота, но мачът му от Азиатската Шампионска лига 2 срещу Ал Уасъл на Руи Витория беше отложен поради конфликта.

Решението на Саудитска Арабия контрастира с това на други страни в региона. Катар, например, отмени всички мачове до второ нареждане, което повдига въпроси относно провеждането на Финалисима между Испания и Аржентина, насрочена за 27 март в Доха. Азиатската футболна конфедерация също отложи мачове от Шампионската лига.