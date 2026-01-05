Това е причината голът на Виртц да бъде зачетен, въпреки че и той самият е смятал, че е в засада

Ливърпул остава без победа през 2026 г., след като завърши наравно 2:2 с Фулъм в един... луд мач. „Червените“ изоставаха в резултата, но успяха да изравнят чрез Флориан Виртц с гол, който предизвика много дискусии дали е бил от засада, или не.

По-конкретно, когато германецът получи топката от Конър Брадли, изглеждаше, че е в засада, което той самият смяташе, тъй като първоначално не отпразнува отбелязания гол. След като ситуацията беше прегледана от ВАР, голът на Виртц беше зачетен, а той призна след мача, че е бил сигурен, че е в засада.

Истината е, че нещо подобно на гола на Виртц се е случвало и в други срещи от Висшата лига този сезон, а английските медии побързаха след мача Фулъм – Ливърпул да дадат отговор. По-конкретно, както съобщава BBC, в английската полуавтоматична система за засада има една значима разлика сравнение с тази в Шампионската лига.

Тя е свързана с факта, че е заложен толеранс от пет сантиметра, който съответства на дебелината на линията, показваща дали даден футболист е в засада или не. В Шампионската лига този толеранс е в милиметри, което означава по-голяма точност.

"Дейли Мейл" в свой материал коментира, че кракът на германеца в момента, в който е получил паса от Брадли, е бил в рамките на тези пет сантиметра и затова голът е бил признат, както би трябвало да бъде във всяка подобна ситуация. "Дейли Мирър" добавя, че този толеранс от 5 см, изразяващ се в по-дебелите линии, дава леко предимство на нападателите, но предизвиква много спорове, защото телевизионни оператори като Sky Sports могат да начертаят собствени линии и да стигнат до различни заключения.

