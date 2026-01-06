Наполи също може да се пробва за Киеза, но позицията на Ливърпул остава непроменена

Докато в италианските медии все по-усилено се говори за възможното завръщане на Федерико Киеза в Ювентус, Джанлука Ди Марцио съобщава, че в Наполи също обмислят възможността да отправят оферта за крилото на Ливърпул.

Ювентус иска да си върне Киеза, но Ливърпул не смята да го пуска

Идеята на италианския шампион е да вземат под наем 28-годишния играч. Въпреки това в Ливърпул засега остават непреклонни и биха се съгласили единствено на постоянен трансфер на италианеца. Именно това е и пречката пред Ювентус, който също иска да вземе бившия си футболист като преотстъпен. От друга страна, самият Киеза е отворен към завръщане в торинския гранд, но всичко зависи от решението на мърсисайдци. През настоящия сезон той е изиграл едва 469 минути в общо 20 мача, като се е отчел с два гола и три асистенции.

#Napoli are considering move for Federico Chiesa. However, the Azzurri are thinking about a deal structured as a loan, a formula Liverpool are not open to. The Reds are standing firm on their stance and would only accept a permanent transfer. [@DiMarzio] pic.twitter.com/ocoPABNhH8 — Napoli Zone (@TheNapoliZone) January 5, 2026

Снимки: Imago