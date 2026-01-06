Наполи също може да се пробва за Киеза, но позицията на Ливърпул остава непроменена

Популярни
  • 6 яну 2026 | 11:36
  • 966
  • 0

Докато в италианските медии все по-усилено се говори за възможното завръщане на Федерико Киеза в Ювентус, Джанлука Ди Марцио съобщава, че в Наполи също обмислят възможността да отправят оферта за крилото на Ливърпул.

Идеята на италианския шампион е да вземат под наем 28-годишния играч. Въпреки това в Ливърпул засега остават непреклонни и биха се съгласили единствено на постоянен трансфер на италианеца. Именно това е и пречката пред Ювентус, който също иска да вземе бившия си футболист като преотстъпен. От друга страна, самият Киеза е отворен към завръщане в торинския гранд, но всичко зависи от решението на мърсисайдци. През настоящия сезон той е изиграл едва 469 минути в общо 20 мача, като се е отчел с два гола и три асистенции.

  • 6 яну 2026 | 07:33
  • 925
  • 1
  • 6 яну 2026 | 07:03
  • 4451
  • 2
  • 6 яну 2026 | 06:27
  • 1315
  • 0
  • 6 яну 2026 | 06:04
  • 2548
  • 1
  • 6 яну 2026 | 05:28
  • 12809
  • 7
  • 6 яну 2026 | 04:59
  • 6105
  • 0
  • 6 яну 2026 | 11:45
  • 13423
  • 5
  • 6 яну 2026 | 11:51
  • 3269
  • 2
  • 6 яну 2026 | 09:45
  • 10724
  • 17
  • 6 яну 2026 | 12:46
  • 307
  • 0
  • 6 яну 2026 | 11:45
  • 5243
  • 9
  • 6 яну 2026 | 09:39
  • 8269
  • 5