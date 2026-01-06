Наполи също може да се пробва за Киеза, но позицията на Ливърпул остава непроменена

Докато в италианските медии все по-усилено се говори за възможното завръщане на Федерико Киеза в Ювентус, Джанлука Ди Марцио съобщава, че в Наполи също обмислят възможността да отправят оферта за крилото на Ливърпул.
Ювентус иска да си върне Киеза, но Ливърпул не смята да го пуска
Идеята на италианския шампион е да вземат под наем 28-годишния играч. Въпреки това в Ливърпул засега остават непреклонни и биха се съгласили единствено на постоянен трансфер на италианеца. Именно това е и пречката пред Ювентус, който също иска да вземе бившия си футболист като преотстъпен. От друга страна, самият Киеза е отворен към завръщане в торинския гранд, но всичко зависи от решението на мърсисайдци. През настоящия сезон той е изиграл едва 469 минути в общо 20 мача, като се е отчел с два гола и три асистенции.
Снимки: Imago