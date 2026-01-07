Защитник на Ман Сити ще играе в Бундеслигата

Германският Кьолн си осигури услугите на защитника на Манчестър Сити Джамай Симпсън-Пюзи, който ще играе под наем в клуба до края на сезона.

От Кьолн съобщиха, че английският национал до 20 години е преминал успешно медицинските прегледи. Веднага след това той е отлетял за Испания, за да се присъедини към новите си съотборници на лагера им в Ла Нусия.

Симпсън-Пюзи е продукт на академията на Манчестър Сити. В началото на настоящия сезон той беше преотстъпен в шотландския гранд Селтик, но на 5 януари се завърна в състава на „гражданите“.

През първата половина на кампанията защитникът записа само два мача – по един за първия и резервния отбор на Селтик.