Семеньо избрал Ман Сити заради Гуардиола

Трансферът на Антоан Семеньо от Борнемут в Манчестър Сити е на финалната права. Според информация на журналиста Фабрицио Романо, двата клуба вече са финализирали сделката и са разменили необходимите документи.

Очаква се преминаването на нападателя при „гражданите“ да бъде официално обявено след медицинските прегледи, които са насрочени за четвъртък. Той е имал оферти от още 4 клуба от Англия,но е избрал Ман Сити, защото иска да работи с Пеп Гуардиола.

🚨🔵 Antoine Semenyo to Manchester City, here we go! Documents exchanged and sealed with Bournemouth.



£65m transfer fee, Semenyo to sign long term deal after medical tests on Thursday.



Semenyo picked #MCFC over 4 PL top clubs as wanted to work under Pep Guardiola. pic.twitter.com/Rjyh0bc9EU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2026

По-рано се появиха информации, че трансферната сума за Семеньо ще достигне 65 милиона паунда, а самият футболист ще получава седмична заплата в размер на 150 000 паунда.

През настоящия сезон в Премиър лийг националът на Гана изигра 19 мача за Борнемут, в които отбеляза 9 гола и направи 3 асистенции.