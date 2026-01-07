Популярни
  Манчестър Сити
  2. Манчестър Сити
  Семеньо избрал Ман Сити заради Гуардиола

Семеньо избрал Ман Сити заради Гуардиола

  • 7 яну 2026 | 01:59
  • 226
  • 1
Семеньо избрал Ман Сити заради Гуардиола

Трансферът на Антоан Семеньо от Борнемут в Манчестър Сити е на финалната права. Според информация на журналиста Фабрицио Романо, двата клуба вече са финализирали сделката и са разменили необходимите документи.

Очаква се преминаването на нападателя при „гражданите“ да бъде официално обявено след медицинските прегледи, които са насрочени за четвъртък. Той е имал оферти от още 4 клуба от Англия,но е избрал Ман Сити, защото иска да работи с Пеп Гуардиола.

По-рано се появиха информации, че трансферната сума за Семеньо ще достигне 65 милиона паунда, а самият футболист ще получава седмична заплата в размер на 150 000 паунда.

През настоящия сезон в Премиър лийг националът на Гана изигра 19 мача за Борнемут, в които отбеляза 9 гола и направи 3 асистенции.

