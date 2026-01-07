Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Манчестър Сити ще търси стабилизиране след двете поредни равенства

Манчестър Сити ще търси стабилизиране след двете поредни равенства

  • 7 яну 2026 | 07:28
  • 598
  • 0
Манчестър Сити ще търси стабилизиране след двете поредни равенства

Манчестър Сити ще посрещне Брайтън в мач от 21-вия кръг на Премиър лийг. Двубоят ще започне в 21:30 часа на стадион "Етихад" и ще бъде ръководен от съдията Томас Брамал. Това е важен мач за "гражданите", които се борят за титлата в английския елит, но срещу Брайтън със сигурност няма да им е лесно.

Манчестър Сити заема второто място в класирането с 42 точки след 20 изиграни мача, като отборът има голова разлика от 44 вкарани и 18 допуснати гола. "Гражданите" са в отлична позиция да атакуват върха, а победа в този мач би им дала допълнителен тласък в борбата за титлата.

Брайтън се намира на десето място с 28 точки. "Чайките" се опитват да се доближат до зоната, даваща право на участие в европейските турнири, а евентуален успех на "Етихад" би бил изключително ценен за амбициите им.

Манчестър Сити е в серия от непостоянни резултати, като в последните си пет мача има 3 победи и 2 равенства. "Гражданите" завършиха наравно с Челси (1:1), като изпуснаха успеха в последните секунди, а преди това не победиха и Съндърланд (0:0). Серията включва успехи като гост срещу Нотингам Форест (2:1), разгром срещу Уест Хам (3:0) и победа над Брентфорд (2:0) в мач от "Карабао Къп".

Брайтън има победа, 2 равенства и 2 загуби в последните си пет срещи. "Чайките" надвиха Бърнли (2:0), завършиха наравно с Уест Хам (2:2), загубиха от Арсенал (1:2), направиха равенство със Съндърланд (0:0) и претърпяха поражение от Ливърпул (0:2).

Манчестър Сити е с множество контузени играчи, като шестима футболисти са извън строя, включително ключови защитници като Рубен Диаш, Джон Стоунс и Йошко Гвардиол. Това принуждава Пеп Гуардиола да импровизира в защитната линия, където Матеус Нунеш и Нико О'Райли ще играят на нетипични позиции. Голове ще се чакат от Ерлинг Холанд.

За Брайтън Соли Марч, Матс Вийфер, Стефанос Цимас и Адам Уебстър са контузени и няма да участват в мача. Янкуба Минте е под въпрос, а Карлос Балеба със сигурност пропуска двубоя. Мениджърът Фабиан Хюрцелер ще разчита на опитния Дани Уелбек в нападение, подкрепен от талантливите Каору Митома и Жоржиньо Рютер.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 31 август 2025 г. в мач от Премиър лийг, като Брайтън победи с 2:1 на своя стадион. Интересно е, че "чайките" имат добри резултати срещу "гражданите" в последните им срещи, като са спечелили два от последните пет двубоя и са завършили наравно веднъж.

Манчестър Сити ще търси реванш на "Етихад", където имаше дълга победа серия срещу този съперник преди миналогодишното 2:2.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Барса и Атлетик Билбао откриват битката за Суперкупата

Барса и Атлетик Билбао откриват битката за Суперкупата

  • 7 яну 2026 | 07:12
  • 994
  • 1
Интер рядко греши срещу Парма

Интер рядко греши срещу Парма

  • 7 яну 2026 | 06:52
  • 694
  • 0
Менян преподписва с Милан до дни

Менян преподписва с Милан до дни

  • 7 яну 2026 | 06:45
  • 738
  • 0
Бен Йедер подписа с отбора на Хаким Зиеш

Бен Йедер подписа с отбора на Хаким Зиеш

  • 7 яну 2026 | 05:56
  • 3063
  • 0
Защитник на Ман Сити ще играе в Бундеслигата

Защитник на Ман Сити ще играе в Бундеслигата

  • 7 яну 2026 | 05:11
  • 2032
  • 1
Гасперини стана третият треньор с 1000 точки в Серия "А"

Гасперини стана третият треньор с 1000 точки в Серия "А"

  • 7 яну 2026 | 04:47
  • 1497
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бомбастичен ден за "червена" България! ЦСКА взе трети нов за днес

Бомбастичен ден за "червена" България! ЦСКА взе трети нов за днес

  • 6 яну 2026 | 21:03
  • 33304
  • 160
Поискаха от Ривър Плейт 12 млн. долара за футболист, който възроди кариерата си в България

Поискаха от Ривър Плейт 12 млн. долара за футболист, който възроди кариерата си в България

  • 7 яну 2026 | 01:08
  • 18812
  • 3
Силен Ювентус избухна с класика в гостуването на Сасуоло

Силен Ювентус избухна с класика в гостуването на Сасуоло

  • 6 яну 2026 | 23:39
  • 10654
  • 7
Силен Везенков не стигна за успех на Олимпиакос в Истанбул

Силен Везенков не стигна за успех на Олимпиакос в Истанбул

  • 6 яну 2026 | 21:03
  • 13414
  • 8
Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

  • 6 яну 2026 | 19:15
  • 15004
  • 16
Лех (Познан) представи Пламен Андреев

Лех (Познан) представи Пламен Андреев

  • 6 яну 2026 | 19:10
  • 5937
  • 15