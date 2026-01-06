Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Гуардиола разкри колко време ще отсъства Диаш и обеща: Няма да купуваме като миналата зима

Гуардиола разкри колко време ще отсъства Диаш и обеща: Няма да купуваме като миналата зима

  • 6 яну 2026 | 15:15
  • 1309
  • 0
Гуардиола разкри колко време ще отсъства Диаш и обеща: Няма да купуваме като миналата зима

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола разкри, че Рубен Диаш ще отсъства между четири и шест седмици, което усложнява още повече ситуацията в защитата на “гражданите”, след като снощи стана ясно, че Йошко Гвардиол е със счупен крак. Испанецът обаче заяви, че Сити няма да реагира на проблеми с много покупки през януари, както бе преди година. “Гражданите” са близо до Антоан Семеньо, а според английските медии вече водят разговори и за евентуалното привличане на Марк Геи.

Ето и по-интересните теми от днешната пресконференция на Гуардиола:

Гвардиол е със счупен крак, може да пропусне остатъка от сезона
Гвардиол е със счупен крак, може да пропусне остатъка от сезона

За кадровите проблеми в защита и контузиите на Йошко Гвардиол и Рубен Диаш:

- При Рубен Диаш е подколянното сухожилие. Ще отсъства между четири и шест седмици. Нямам представа кога ще е готов Джон Стоунс? Не знам кога ще е готов, но няма да е на разположение за следващия мач. Йошко Гвардиол ще отсъства дълго време. Нейтън Аке е добре. Дали ще се справим? Разбира се. Винаги можем да се справим. Макс Алейн се върна от своя наем в Уотфорд. Нейтън се върна в игра. Това е ситуацията.

За уволнението на Рубен Аморим и това дали мениджърите в другите клубове получават все по-малко време, за да се докажат:

- Да, това е факт. Както се случи и с Енцо Мареска. Не мога да кажа нищо повече от уважение към инститициите Челси и Манчестър Юнайтед. Всичко, което мога да кажа, е, че Рубен е топ мениджър. Желая му всичко най-добро в бъдеще.

Наемат те заради идеите ти, а те уволняват заради резултатите. Понякога е нужен процес и време. Завършиха наравно три мача у дома. Разликите са толкова малки, а и имаха много отсъстващи, както ние сега - Купа на Африка, контузии…Причината? Честно казано, не знам.

За това дали много проблеми с контузени играчи ще принудят Манчестър Сити да бъде толкова активен по време на зимния трансферен прозорец, колкото през миналия януари, когато бяха привлечени Мармуш, Рейш, Хусанов и Гонсалес:

- Не, може би ще вземем нещо, но ще е съвсем различно. Няма да купуваме четирима или петима играчи, както миналия сезон.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Еди Хау парира слуховете за Манчестър Юнайтед

Еди Хау парира слуховете за Манчестър Юнайтед

  • 6 яну 2026 | 13:48
  • 987
  • 0
Има сделка: Жоао Кансело се завръща в Барселона

Има сделка: Жоао Кансело се завръща в Барселона

  • 6 яну 2026 | 13:41
  • 4781
  • 1
Распадори отлетя за Саудитска Арабия вместо за Италия

Распадори отлетя за Саудитска Арабия вместо за Италия

  • 6 яну 2026 | 13:22
  • 3426
  • 0
Двама отпаднаха за днешния мач на Ювентус

Двама отпаднаха за днешния мач на Ювентус

  • 6 яну 2026 | 13:00
  • 797
  • 0
Челси официално обяви новия мениджър, договорът му е неочаквано дълъг

Челси официално обяви новия мениджър, договорът му е неочаквано дълъг

  • 6 яну 2026 | 12:46
  • 17030
  • 12
Ювентус е готов да привлече халф на Уест Хам, набелязан е и бивш играч на Милан

Ювентус е готов да привлече халф на Уест Хам, набелязан е и бивш играч на Милан

  • 6 яну 2026 | 12:35
  • 2171
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

  • 6 яну 2026 | 15:40
  • 1934
  • 7
Христо Янев: Искаме да изградим отбор, който да не е "еднодневка"

Христо Янев: Искаме да изградим отбор, който да не е "еднодневка"

  • 6 яну 2026 | 14:45
  • 7666
  • 33
ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

  • 6 яну 2026 | 13:41
  • 11342
  • 17
Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

  • 6 яну 2026 | 11:45
  • 23477
  • 11
Костадинов: В Левски има още потенциал! Другите отбори не ме притесняват

Костадинов: В Левски има още потенциал! Другите отбори не ме притесняват

  • 6 яну 2026 | 11:51
  • 9232
  • 10
Челси официално обяви новия мениджър, договорът му е неочаквано дълъг

Челси официално обяви новия мениджър, договорът му е неочаквано дълъг

  • 6 яну 2026 | 12:46
  • 17030
  • 12