Гуардиола разкри колко време ще отсъства Диаш и обеща: Няма да купуваме като миналата зима

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола разкри, че Рубен Диаш ще отсъства между четири и шест седмици, което усложнява още повече ситуацията в защитата на “гражданите”, след като снощи стана ясно, че Йошко Гвардиол е със счупен крак. Испанецът обаче заяви, че Сити няма да реагира на проблеми с много покупки през януари, както бе преди година. “Гражданите” са близо до Антоан Семеньо, а според английските медии вече водят разговори и за евентуалното привличане на Марк Геи.

Ето и по-интересните теми от днешната пресконференция на Гуардиола:

За кадровите проблеми в защита и контузиите на Йошко Гвардиол и Рубен Диаш:

- При Рубен Диаш е подколянното сухожилие. Ще отсъства между четири и шест седмици. Нямам представа кога ще е готов Джон Стоунс? Не знам кога ще е готов, но няма да е на разположение за следващия мач. Йошко Гвардиол ще отсъства дълго време. Нейтън Аке е добре. Дали ще се справим? Разбира се. Винаги можем да се справим. Макс Алейн се върна от своя наем в Уотфорд. Нейтън се върна в игра. Това е ситуацията.

"Maybe we'll catch something, but it's competitive - we're not going to buy four or five players like last season"



Pep Guardiola was asked if we could see a busy transfer window for Manchester City this January with several players ruled out against Brighton due to injury

За уволнението на Рубен Аморим и това дали мениджърите в другите клубове получават все по-малко време, за да се докажат:

- Да, това е факт. Както се случи и с Енцо Мареска. Не мога да кажа нищо повече от уважение към инститициите Челси и Манчестър Юнайтед. Всичко, което мога да кажа, е, че Рубен е топ мениджър. Желая му всичко най-добро в бъдеще.

Наемат те заради идеите ти, а те уволняват заради резултатите. Понякога е нужен процес и време. Завършиха наравно три мача у дома. Разликите са толкова малки, а и имаха много отсъстващи, както ние сега - Купа на Африка, контузии…Причината? Честно казано, не знам.

За това дали много проблеми с контузени играчи ще принудят Манчестър Сити да бъде толкова активен по време на зимния трансферен прозорец, колкото през миналия януари, когато бяха привлечени Мармуш, Рейш, Хусанов и Гонсалес:

- Не, може би ще вземем нещо, но ще е съвсем различно. Няма да купуваме четирима или петима играчи, както миналия сезон.