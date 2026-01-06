Семеньо ще изчака още малко за Манчестър Сити

Антоан Семеньо ще изиграе още мач за Борнемут преди трансфера си в Манчестър Сити. Според Дейвид Орнстийн от “Ди Атлетик” двата клуба са се договорили крилото да изиграе срещите с Челси, Арсенал и Тотнъм, след което да официализира преминаването си на “Етихад СТейдиъм”. Сблъсъкът между “черешките” и “шпорите” е в сряда, след което сделката ще бъде приключена.
Борнемут и Манчестър Сити се разбраха в последните дни на миналата година, като имаше очаквания още с отварянето на януарския прозорец трансферът да бъде обявен официално. Според информациите клубът от "Етихад" ще плати клаузата на Семеньо в размер на 65 милиона паунда на три равни вноски в рамките на три години.
Въпреки че играе силно от началото на сезона, ганаецът не успя да помогне много на отбора си в последно време, тъй като Борнемут е в серия от 11 поредни мача без победа.