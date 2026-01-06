Гвардиол е със счупен крак, може да пропусне остатъка от сезона

Манчестър Сити потвърди, че Йошко Гвардиол има фрактура на дясната тибия и ще се подложи на операция по-късно през тази седмица. От “Етихад” не посочват колко време ще отсъства, но според английските медии има сериозна опасност сезонът да е приключил за него. В Хърватия се страхуват, че централният защитник може би няма да успее да се възстанови навреме и за Световното първенството. 24sata посочва, че обикновено тези травми изискват между 4 и 6 месеца, като в по-тежките случай периодът на възстановяване може да се увеличи до 9-12 месеца.

Самият Гвардиол увери в социалните мрежи, че този труден период няма да го сломи и той ще се върне по-силен, като благодари за подкрепата.

Кадровата криза в защита вероятно ще накара Манчестър Сити да потърси нов играч по време на януарския трансферен прозорец. Говори се, че “гражданите” ще отправят оферта за капитана на Кристъл Палас Марк Геи. Иначе Сити вече отзова и Макс Алейн, чийто наем в Уотфорд бе прекратен преждевременно.

This is a hard moment, but it will never define me. I know who I am and where I come from.



To the Cityzens, thank you for your endless support. I love you, and I’ll fight every day to return stronger, as a City warrior. pic.twitter.com/VU3sYllKYv — Joško Gvardiol (@JoskoGvardiol4) January 5, 2026

