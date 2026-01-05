Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  Слот: Все по-често се случва да получаваме късни голове

Слот: Все по-често се случва да получаваме късни голове

  • 5 яну 2026 | 02:29
  • 223
  • 0

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот не скри, че съжалява за загубата на точки от отбора му след равенството 2:2 срещу Фулъм в срещата помежду им от Премиър лийг. Мърсисайдци се виждаха като победители, но допуснаха късен гол, който им отне две точки. Наставникът е притеснен, че подобно нещо се случва все по-често на неговия отбор.

„Мисля, че ако не си част от Ливърпул и не ни следиш всеки мач, тогава би си помислил, че ще спечелим (с гола на Гакпо). Но за съжаление, аз преживявам това от месеци насам. Първият шанс, който другият отбор получи – и единственият им шанс през първото полувреме – доведе до гол. И това е едно от нещата, които обикновено виждаме при нас. А второто нещо, което виждаме често, е, че противникът вкарва гол, който не очакваме, в добавеното време“, заяви Слот.

Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм
Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм

Ливърпул беше без голмайстора Юго Екитике, за когото Слот преценил, че не може да играе, след като получил резултатите от извършения ядрено-магнитен резонанс, както и без Александър Исак.

„Бих искал да имаме повече шансове, но с един нападател срещу Фулъм при гостуване - не знам дали можете да очаквате да създаваме положение след положение“, коментира още Арне Слот, цитиран от агенция Reuters.

„Като цяло мисля, че създадохме достатъчно положения, за да спечелим мача. Справихме се много добре, като ги ограничихме до може би едно, едно и половина положения“, допълни мениджърът на Ливърпул.

