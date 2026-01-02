Манчестър Сити и Борнемут се разбраха за Семеньо

Антоан Семеньо е все по-близо до преминаване в Манчестър Сити, след като двата клуба са договорили условията по сделката, съобщи журналистът Бен Джейкъбс.

Според информацията, в момента клубовете подготвят и финализират необходимите документи за трансфера. Повече яснота относно точната дата на преминаването на крилото на "Етихад" ще има в рамките на следващите 24 часа.

🚨 BREAKING: Antoine Semenyo's move to Manchester City from Bournemouth is now agreed in principle. Clubs in process of drafting paperwork.



Clarity on Semenyo's move date expected in the next 24 hours.



🤝 @alex_crook pic.twitter.com/433h9u82wf — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 1, 2026

25-годишният Семеньо се представя силно през настоящия сезон в Премиър лийг, като е отбелязал 9 гола и е направил 3 асистенции в 18 изиграни мача за Борнемут.

Очаква се Ман Сити да плати на "черешките" 74 млн. евро за ганаеца.

