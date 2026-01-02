Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  Манчестър Сити и Борнемут се разбраха за Семеньо

Манчестър Сити и Борнемут се разбраха за Семеньо

  • 2 яну 2026 | 01:23
  • 678
  • 0
Антоан Семеньо е все по-близо до преминаване в Манчестър Сити, след като двата клуба са договорили условията по сделката, съобщи журналистът Бен Джейкъбс.

Според информацията, в момента клубовете подготвят и финализират необходимите документи за трансфера. Повече яснота относно точната дата на преминаването на крилото на "Етихад" ще има в рамките на следващите 24 часа.

25-годишният Семеньо се представя силно през настоящия сезон в Премиър лийг, като е отбелязал 9 гола и е направил 3 асистенции в 18 изиграни мача за Борнемут.

Очаква се Ман Сити да плати на "черешките" 74 млн. евро за ганаеца.

Снимки: Gettyimages

