Давид Нерес "виси" за дербито с Интер

Крилото на Наполи Давид Нерес е изправен пред сериозен риск да пропусне големия сблъсък в Серия "А" между Интер и „партенопеите“, след като получи контузия в глезена по време на победата на своя отбор с 2:0 срещу Лацио в неделя. Бразилецът, който има шест гола и една асистенция в последните си 10 мача като титуляр във всички турнири, беше принудително заменен в средата на второто полувреме.

Нерес се свлече на земята без топка, след като подаде рутинно към Станислав Лоботка. Той се нуждаеше от помощта на двама членове на медицинския щаб, за да напусне терена, като изпитваше видима болка при всяко стъпване на левия си крак. Той веднага се хвана за глезена, а по-късно от "Sky Sport Italia" потвърдиха, че става въпрос за навяхване на левия глезен.

Тази травма означава, че той със сигурност ще пропусне срещата от междинния кръг в Серия "А" срещу Верона в сряда вечер. Сега за него започва надпревара с времето, за да бъде готов да играе срещу лидера в класирането Интер на „Сан Сиро“ в неделя, в мач, определян като ранен дуел за Скудетото.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages