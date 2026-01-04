Изиграхме мач на много високо качествено ниво, доволен е Конте

Наставникът на Наполи Антонио Конте изрази голямото си задоволство от успеха с 2:0 като гост на Лацио. Той също така отказа да посочи какво подсилване на състава очаква през зимния трансферен прозорец.

“Трябва да поздравя момчетата. Да играеш така по отношение на технически умения и физическа сила, без да допускаш Лацио да играе, не е лесно. Ние изиграхме мач от много високо качествено ниво. Когато имаш време да се подготвяш както трябва за двубоите, ти се опитваш да извличаш максималното от твоите играчи и да търсиш аспектите, в които можеш да нараниш своя опонент. Прилагането на тактиката беше изключително. Може би ни липсва малко егоизъм, защото създаваме толкова много положения, но съм наистина доволен предвид всички контузии и отсъствия. Що се отнася до Давид Нерес, ще трябва да изчакаме утрешните прегледи, като става въпрос за мускулен проблем. Надяваме се да не е сериозен, тъй като се натъкнахме на много травми за дълго време.

Показваме страхотни знаци, като победите идват срещу големи отбори, които играят качествено. Сега ще трябва да играем на всеки три дни, без да имаме много възможности за ротации. Надяваме се да не си платим за употребата на едни и същи футболисти. Трансферния пазар? Не коментирам тези теми. Миналата година казах да не действаме много, след което продадохме Хвича Кварацхелия. Това, от което се нуждаем, е очевидно за всички. Аз трябва да си върша треньорската работа и да извличам максимална полза от това, което ми се предоставя. Знам, че очакванията към мен винаги са много високи. Заедно с момчетата ще се опитаме да даваме най-доброто от себе си”, коментира Конте след днешната победа.

Снимки: Gettyimages